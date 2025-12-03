Belkin выпустила GaN-зарядку BoostCharge Pro мощностью 70 Вт

Belkin выпустила GaN-зарядку BoostCharge Pro мощностью 70 Вт03.12.25
Belkin представила новый зарядный адаптер BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger, сочетающий компактные размеры с высокой мощностью.
Зарядка Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger оснащено тремя портами – двумя USB-C и одним USB-A – и способно выдавать до 70 Вт при подключении одного устройства. Благодаря поддержке стандартов PD 3.1 и PPS адаптер обеспечивает быстрое и безопасное зарядное напряжение для современных смартфонов и ноутбуков. Так, iPhone 16 Pro можно зарядить до 50% всего за 27 минут, а Samsung Galaxy S25 – за 26 минут.
При подключении нескольких устройств мощность распределяется автоматически: два устройства получают 45 Вт и 25/22,5 Вт соответственно, а при трех подключенных гаджетах — 45 Вт, 12 Вт и 12 Вт.
BoostCharge Pro 3-Port выполнен с использованием технологии GaN, что позволило сделать устройство компактным – его размеры составляют 41,9×38,1×54,1 мм, а вес – 104 грамма. Складная вилка упрощает использование адаптера в поездках, а минималистичный дизайн делает его удобным для повседневного применения.
Зарядное устройство уже доступно в продаже на Amazon и в официальном магазине Belkin по цене 39,99 долларов.
