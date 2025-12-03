Belkin випустила GaN-зарядку BoostCharge Pro потужністю 70 Вт

Belkin представила новий зарядний адаптер BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger, який поєднує компактні розміри з високою потужністю.

Заряджання Belkin BoostCharge Pro 3-Port GaN Wall Charger оснащено трьома портами – двома USB-C та одним USB-A – та здатне видавати до 70 Вт при підключенні одного пристрою. Завдяки підтримці стандартів PD 3.1 та PPS адаптер забезпечує швидку та безпечну зарядну напругу для сучасних смартфонів та ноутбуків. Так, iPhone 16 Pro можна зарядити до 50% лише за 27 хвилин, а Samsung Galaxy S25 – за 26 хвилин.

При підключенні декількох пристроїв потужність розподіляється автоматично: два пристрої одержують 45 Вт і 25/22,5 Вт відповідно, а при трьох підключених гаджетах – 45 Вт, 12 Вт та 12 Вт.

BoostCharge Pro 3-Port виконаний з використанням технології GaN, що дозволило зробити пристрій компактним – його розміри становлять 41,9×38,1×54,1 мм, а вага – 104 грами. Складна вилка полегшує використання адаптера в поїздках, а мінімалістичний дизайн робить його зручним для повсякденного використання.

Зарядний пристрій вже доступний у продажу на Amazon та в офіційному магазині Belkin за ціною 39,99 доларів.