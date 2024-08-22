Baseus Magnetic Rotating Stand Power Bank — подставка-портативный аккумулятор с магнитным креплением

Компания Baseus анонсировала новый аксессуар для смартфонов, который представляет собой магнитный внешний аккумулятор с поддержкой технологии MagSafe. Модель Baseus Magnetic Rotating Stand Power Bank оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч и поддерживает магнитную зарядку мощностью до 15 Вт.

Одной из ключевых особенностей новинки является встроенная подставка, которая может поворачиваться на 360 градусов, что позволяет удобно использовать устройство в различных позициях. Также у Базеус имеется порт USB-C, который поддерживает быструю зарядку Power Delivery мощностью 20 Вт. По утверждению производителя, данный аккумулятор способен зарядить iPhone 15 Pro Max на 43% всего за 30 минут.

Baseus Magnetic Rotating Stand Power Bank совместим не только с устройствами Apple, но и с другими смартфонами, такими как Samsung, Tecno, Oppo и прочими. Устройство имеет вес 147 граммов и габариты 71×108×13 мм. Аккумулятор Baseus уже доступен для покупки в Китае по цене 28 долларов.

Ранее Baseus представила свою новую модель бюджетных TWS-наушников, обозначенных как Encok WM01. Эти наушники имеют вакуумную конструкцию и выгодно отличаются применением модуля Bluetooth 5.3, гарантирующего стабильное и эффективное беспроводное подключение. Дополнительным бонусом является режим низкой задержки звука составляет всего 0,06 секунды.

Наушники Baseus Encok WM01 имеют два микрофона, отвечающих за систему подавления шумов во время телефонных разговоров. Что касается автономии, то их хватит примерно на 5 часов в рабочем режиме, а входящий в комплект зарядный чехол расширяет этот срок до 25 часов. Заряжать наушники можно через порт USB-C.

Baseus Encok WM01 продаются по доступной цене, оцененной в $11. Также для удобства можно пользоваться фирменным приложением для настройки параметров наушников.