Baseus Magnetic Rotating Stand Power Bank – підставка-портативний акумулятор з магнітним кріпленням

Компанія Baseus анонсувала новий аксесуар для смартфонів, який є магнітним зовнішнім акумулятором з підтримкою технології MagSafe. Модель Baseus Magnetic Rotating Stand Power Bank оснащена акумулятором ємністю 5000 мАг та підтримує магнітну зарядку потужністю до 15 Вт.

Однією з ключових особливостей новинки є вбудована підставка, яка може повертатися на 360 градусів, що дозволяє зручно використовувати пристрій у різних позиціях. Також Базеус має порт USB-C, який підтримує швидку зарядку Power Delivery потужністю 20 Вт. За твердженням виробника, цей акумулятор здатний зарядити iPhone 15 Pro Max на 43% лише за 30 хвилин.

Baseus Magnetic Rotating Stand Power Bank сумісний не тільки з пристроями Apple, але й іншими смартфонами, такими як Samsung, Tecno, Oppo та іншими. Пристрій має вагу 147 грамів та габарити 71×108×13 мм. Акумулятор Baseus вже доступний для покупки у Китаї за ціною 28 доларів.

Раніше Baseus представила свою нову модель бюджетних TWS-навушників, позначених як Encok WM01. Ці навушники мають вакуумну конструкцію та вигідно відрізняються застосуванням модуля Bluetooth 5.3, що гарантує стабільне та ефективне бездротове підключення. Додатковим бонусом є режим низької затримки звуку складає лише 0,06 секунди.

Навушники Baseus Encok WM01 мають два мікрофони, які відповідають за систему придушення шумів під час телефонних розмов. Що стосується автономії, то їх вистачить приблизно на 5 годин у робочому режимі, а зарядний чохол, що входить до комплекту, розширює цей термін до 25 годин. Заряджайте навушники через порт USB-C.

Baseus Encok WM01 продаються за доступною ціною, оціненою $11. Також для зручності можна користуватися фірмовим додатком для налаштування параметрів навушників.