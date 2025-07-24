Baseus BH1 — бюджетная гарнитура с шумоподавлением и автономностью 80 часов

Компания Baseus анонсировала выпуск новой модели полноразмерных беспроводных наушников BH1, ориентированной на массовый сегмент. Устройство сочетает доступную цену с техническими возможностями, которые ранее встречались преимущественно в более дорогих моделях.

Baseus BH1 получили гибридную систему активного шумоподавления з адаптивной технологией Adaptive ANC 3.0, 40-мм динамики с двухкамерной конструкцией и улучшенной проработкой басов. Модель поддерживает кодек LDAC и сертифицирована по стандарту Hi-Res Audio.

Автономность — до 80 часов прослушивания без ANC и до 55 часов с активным шумоподавлением. Быстрая зарядка позволяет отримать до 12 часов воспроизведения после 10 минут на кабеле.

Характеристики Baseus BH1

Bluetooth 6.0 с поддержкой подключения к двум устройствам одновременно;

пять микрофонов с системой шумоподавления ENC;

сенсорное управление и режим прозрачности;

U-образное оголовье с обивкой из эко-кожи с эффектом памяти.

Модель будет доступна в трёх цветах: Star Moon White, Interstellar Black и Nebula Pink. Рекомендованная цена — $35.