Baseus BH1 — бюджетная гарнитура с шумоподавлением и автономностью 80 часов24.07.25
Компания Baseus анонсировала выпуск новой модели полноразмерных беспроводных наушников BH1, ориентированной на массовый сегмент. Устройство сочетает доступную цену с техническими возможностями, которые ранее встречались преимущественно в более дорогих моделях.
Baseus BH1 получили гибридную систему активного шумоподавления з адаптивной технологией Adaptive ANC 3.0, 40-мм динамики с двухкамерной конструкцией и улучшенной проработкой басов. Модель поддерживает кодек LDAC и сертифицирована по стандарту Hi-Res Audio.
Автономность — до 80 часов прослушивания без ANC и до 55 часов с активным шумоподавлением. Быстрая зарядка позволяет отримать до 12 часов воспроизведения после 10 минут на кабеле.
Характеристики Baseus BH1
- Bluetooth 6.0 с поддержкой подключения к двум устройствам одновременно;
- пять микрофонов с системой шумоподавления ENC;
- сенсорное управление и режим прозрачности;
- U-образное оголовье с обивкой из эко-кожи с эффектом памяти.
Модель будет доступна в трёх цветах: Star Moon White, Interstellar Black и Nebula Pink. Рекомендованная цена — $35.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 – когда чистой производительности уже мало
NVIDIA представила архитектуру Blackwell, которая стала основной для видеокарт GeForce RTX 50-серии. Она позволила сделать ряд алгоритмов и технологий еще эффективнее. К примеру, DLSS и Frame Generation вышли на новый уровень, генерирующие кадры еще лучше. Расскажем об обновлениях подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Baseus BH1 — бюджетная гарнитура с шумоподавлением и автономностью 80 часов Bluetooth наушники
Компания Baseus анонсировала выпуск новой модели полноразмерных беспроводных наушников BH1, ориентированной на массовый сегмент
В Украине начали выпуск платформы KVERTUS AD BERSERK для РЭБ война робот события в Украине
Производитель радиоэлектронных систем Kvertus сообщил о начале серийного выпуска наземной платформы AD Berserk
В Украине начали выпуск платформы KVERTUS AD BERSERK для РЭБ
Razer выпустила набор игровой периферии для фанатов Покемонов
Meta закроет приложение WhatsApp для Windows
NVIDIA представила локальные ИИ-модели OpenReasoning-Nemotron для задач с логикой, математикой и программированием
LG обновила линейку своих ультра-тонких ноутбуков
ChatGPT Agent сможет управлять компьютером
ИИ сервисами на Samsung Galaxy S25 пользуются более 70 %
AMD Threadripper PRO 9995 WX — процессор с 96 ядрами за $11700
YouTube Music получила синхронизацию воспроизведения музыки на нескольких устройствах
Электросамокат Bo Turbo разгоняется до 160 км/час и стоит $29 500