Baseus BH1 – бюджетна гарнітура з шумозаглушенням та автономністю 80 годин

Компанія Baseus анонсувала випуск нової моделі повнорозмірних бездротових навушників BH1, яка орієнтована на масовий сегмент. Пристрій поєднує доступну ціну з технічними можливостями, які раніше зустрічалися переважно у дорожчих моделях.

Baseus BH1 отримали гібридну систему активного шумоподавлення з адаптивною технологією Adaptive ANC 3.0, 40-мм динаміки з двокамерною конструкцією та покращеним опрацюванням басів. Модель підтримує кодек LDAC та сертифікована за стандартом Hi-Res Audio.

Автономність – до 80 годин прослуховування без ANC та до 55 годин з активним шумоподавленням. Швидка зарядка дозволяє отримати до 12 годин відтворення після 10 хвилин на кабелі.

Характеристики Baseus BH1

Bluetooth 6.0 з підтримкою підключення до двох пристроїв одночасно;

п’ять мікрофонів із системою шумозаглушення ENC;

сенсорне керування та режим прозорості;

U-подібне оголов’я з оббивкою з еко-шкіри з ефектом пам’яті.

Модель буде доступна у трьох кольорах: Star Moon White, Interstellar Black та Nebula Pink. Рекомендована ціна – $35.