Baseus BH1 – бюджетна гарнітура з шумозаглушенням та автономністю 80 годин24.07.25
Компанія Baseus анонсувала випуск нової моделі повнорозмірних бездротових навушників BH1, яка орієнтована на масовий сегмент. Пристрій поєднує доступну ціну з технічними можливостями, які раніше зустрічалися переважно у дорожчих моделях.
Baseus BH1 отримали гібридну систему активного шумоподавлення з адаптивною технологією Adaptive ANC 3.0, 40-мм динаміки з двокамерною конструкцією та покращеним опрацюванням басів. Модель підтримує кодек LDAC та сертифікована за стандартом Hi-Res Audio.
Автономність – до 80 годин прослуховування без ANC та до 55 годин з активним шумоподавленням. Швидка зарядка дозволяє отримати до 12 годин відтворення після 10 хвилин на кабелі.
Характеристики Baseus BH1
- Bluetooth 6.0 з підтримкою підключення до двох пристроїв одночасно;
- п’ять мікрофонів із системою шумозаглушення ENC;
- сенсорне керування та режим прозорості;
- U-подібне оголов’я з оббивкою з еко-шкіри з ефектом пам’яті.
Модель буде доступна у трьох кольорах: Star Moon White, Interstellar Black та Nebula Pink. Рекомендована ціна – $35.
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Baseus BH1 – бюджетна гарнітура з шумозаглушенням та автономністю 80 годин Bluetooth навушники
Компанія Baseus анонсувала випуск нової моделі повнорозмірних бездротових навушників BH1, орієнтованої на масовий сегмент
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