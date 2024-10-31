Asus выпустила видеокарту AMD Radeon RX 7600 в версии Dual EVO OC31.10.24
Asus анонсировала новую видеокарту Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition, третью модификацию Radeon RX 7600 в линейке ASUS Dual. Ранее компания выпустила версии Dual OC и Dual V2. Новинка оснащена системой охлаждения с двумя вентиляторами и напоминает по дизайну старшие модели из серии Dual, такие как Radeon RX 7700/7800 XT. Карта имеет бэкплейт на тыльной стороне и 8-контактный разъём дополнительного питания.
Частота графического процессора AMD Navi 33 составляет 2280 МГц в режиме Game Clock и 2695 МГц в Boost Clock. Используя утилиту GPU Tweak, частоты можно увеличить до 2300/2715 МГц. Карта также оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с эффективной скоростью 18 Гбит/с и разъёмами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4a (3 порта). Рекомендованная цена Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition пока не объявлена.
А вот Acer представила видеокарту Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC, которая имеет такую же компоновку, как и модель Predator Bifrost RX 7800 XT OC. Эта видеокарта оснащена трехслотовой системой охлаждения с алюминиевым радиатором и тремя вентиляторами Frostblade 3.0.
Питание получает от пары 8-контактных разъемов, а для вывода изображения предусмотрены три порта DisplayPort 2.1 и один порт HDMI 2.1. Карта поставляется с заводским разгоном GPU до 2050 МГц, в то время как эталонная тактовая частота AMD Radeon RX 7900 GRE составляет 1880 МГц.
Acer Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC базируется на урезанной версии графического процессора Navi 31 с архитектурой RDNA 3.В ней присутствуют 5120 потоковых процессоров в 80 вычислительных блоках (CU), 160 ускорителей искусственного интеллекта, 80 ускорителей трассировки лучей, 320 блоков наложения текстур (TMU) и 160 блоков операций растеризации (ROP).
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В Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition частота графического процессора AMD Navi 33 составляет 2280 МГц в режиме Game Clock и 2695 МГц в Boost Clock
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