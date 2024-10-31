Asus випустила відеокарту AMD Radeon RX 7600 у версії Dual EVO OC

Asus анонсувала нову відеокарту Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition, третю модифікацію Radeon RX 7600 у лінійці ASUS Dual. Раніше компанія випустила версії Dual OC та Dual V2. Новинка оснащена системою охолодження з двома вентиляторами та нагадує за дизайном старші моделі із серії Dual, такі як Radeon RX 7700/7800 XT. Карта має бекплейт на тильній стороні та 8-контактний роз’єм додаткового живлення.

Частота графічного процесора AMD Navi 33 становить 2280 МГц у режимі Game Clock та 2695 МГц у Boost Clock. Використовуючи утиліту GPU Tweak, частоти можна збільшити до 2300/2715 МГц. Карта також оснащена 8 ГБ відеопам’яті GDDR6 з ефективною швидкістю 18 Гбіт/с та роз’ємами HDMI 2.1 та DisplayPort 1.4a (3 порти). Рекомендована ціна Dual Radeon RX 7600 EVO OC Edition поки не оголошено.

А ось Acer представила відеокарту Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC, яка має таке ж компонування, як і модель Predator Bifrost RX 7800 XT OC. Ця відеокарта оснащена трислотовою системою охолодження з алюмінієвим радіатором та трьома вентиляторами Frostblade 3.0.

Живлення отримує від пари 8-контактних роз’ємів, а для виведення зображення передбачені три порти DisplayPort 2.1 та один порт HDMI 2.1. Карта поставляється із заводським розгоном GPU до 2050 МГц, тоді як еталонна тактова частота AMD Radeon RX 7900 GRE складає 1880 МГц.

Acer Bifrost Radeon RX 7900 GRE OC базується на урізаній версії графічного процесора Navi 31 з архітектурою RDNA 3. У ній присутні 5120 потокових процесорів у 80 обчислювальних блоках (CU), 160 прискорювачів штучного інтелекту, 80 прискорювачів трасування променів, 320 блоків накладання текстур (TMU) та 160 блоків операцій растеризації (ROP).