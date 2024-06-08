ASUS ROG Mjolnir — портативный источник бесперебойного питания для геймеров

На выставке Computex 2024 компания ASUST продолжила расширять ассортимент продуктов под брендом Republic of Gamers (ROG). Среди представленных новинок особое внимание привлекли портативный источник бесперебойного питания (ИБП) ROG Mjolnir и блок питания ROG Thor III.

ROG Mjolnir

ИБП ROG Mjolnir выполнен в форме молота Тора, что сразу привлекает внимание своим дизайном. Основные характеристики устройства:

Ёмкость аккумулятора: 768 Втч (LiFePO4)

768 Втч (LiFePO4) Автономность: До часа работы игровой системы с видеокартой GeForce RTX 4080

До часа работы игровой системы с видеокартой GeForce RTX 4080 Разъёмы: Несколько розеток и USB-портов, в том числе с поддержкой Power Delivery до 100 Вт

Несколько розеток и USB-портов, в том числе с поддержкой Power Delivery до 100 Вт Дополнительные функции: Дисплей для отображения различной информации, беспроводная зарядка стандарта Qi 2.0

Дисплей для отображения различной информации, беспроводная зарядка стандарта Qi 2.0 Верхний элемент: Фонарик, который заряжается беспроводным способом в таком положении

ROG Thor III

Блок питания ROG Thor III также имеет ряд впечатляющих характеристик:

Мощность: 1600 Вт

1600 Вт Стандарт: ATX 3.1

ATX 3.1 Разъёмы: Шесть PCI-E Power 8-pin и два 12V-2×6 для питания мощных видеокарт

Шесть PCI-E Power 8-pin и два 12V-2×6 для питания мощных видеокарт Сертификация: 80 Plus Titanium

80 Plus Titanium Гарантия: 10 лет

10 лет Дисплей: OLED-дисплей с магнитным креплением, который можно установить на одну из боковых граней

Обе новинки пока не имеют объявленных цен и точных сроков выхода на рынок, но они уже вызвали интерес среди геймеров и энтузиастов.