ASUS ROG Mjolnir — портативный источник бесперебойного питания для геймеров08.06.24
На выставке Computex 2024 компания ASUST продолжила расширять ассортимент продуктов под брендом Republic of Gamers (ROG). Среди представленных новинок особое внимание привлекли портативный источник бесперебойного питания (ИБП) ROG Mjolnir и блок питания ROG Thor III.
ROG Mjolnir
ИБП ROG Mjolnir выполнен в форме молота Тора, что сразу привлекает внимание своим дизайном. Основные характеристики устройства:
- Ёмкость аккумулятора: 768 Втч (LiFePO4)
- Автономность: До часа работы игровой системы с видеокартой GeForce RTX 4080
- Разъёмы: Несколько розеток и USB-портов, в том числе с поддержкой Power Delivery до 100 Вт
- Дополнительные функции: Дисплей для отображения различной информации, беспроводная зарядка стандарта Qi 2.0
- Верхний элемент: Фонарик, который заряжается беспроводным способом в таком положении
ROG Thor III
Блок питания ROG Thor III также имеет ряд впечатляющих характеристик:
- Мощность: 1600 Вт
- Стандарт: ATX 3.1
- Разъёмы: Шесть PCI-E Power 8-pin и два 12V-2×6 для питания мощных видеокарт
- Сертификация: 80 Plus Titanium
- Гарантия: 10 лет
- Дисплей: OLED-дисплей с магнитным креплением, который можно установить на одну из боковых граней
Обе новинки пока не имеют объявленных цен и точных сроков выхода на рынок, но они уже вызвали интерес среди геймеров и энтузиастов.
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ASUS ROG Mjolnir и ROG Thor III пока не имеют объявленных цен и точных сроков выхода на рынок, но они уже вызвали интерес среди геймеров и энтузиастов.
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