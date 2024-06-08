ASUS ROG Mjolnir – портативне джерело безперебійного живлення для геймерів

На виставці Computex 2024 компанія ASUST продовжила розширювати асортименти продуктів під брендом Republic of Gamers (ROG). Серед представлених новинок особливу увагу привернули портативне джерело безперебійного живлення (ДБЖ) ROG Mjolnir та блок живлення ROG Thor III.

ROG Mjolnir

ДБЖ ROG Mjolnir виконаний у формі молота Тора, що одразу привертає увагу своїм дизайном. Основні характеристики пристрою:

Ємність акумулятора: 768 Втч (LiFePO4)

768 Втч (LiFePO4) Автономність: До години роботи ігрової системи з відеокартою GeForce RTX 4080

До години роботи ігрової системи з відеокартою GeForce RTX 4080 Роз’єми: Кілька розеток та USB-портів, у тому числі з підтримкою Power Delivery до 100 Вт

Кілька розеток та USB-портів, у тому числі з підтримкою Power Delivery до 100 Вт Додаткові функції: Дисплей для відображення різної інформації, бездротова зарядка стандарту Qi 2.0

Дисплей для відображення різної інформації, бездротова зарядка стандарту Qi 2.0 Верхній елемент: Ліхтарик, який заряджається бездротовим способом у такому положенні

ROG Thor III

Блок живлення ROG Thor III також має ряд вражаючих характеристик:

Потужність: 1600 Вт

1600 Вт Стандарт: ATX 3.1

ATX 3.1 Рознімання: Шість PCI-E Power 8-pin і два 12V-2×6 для живлення потужних відеокарт

Шість PCI-E Power 8-pin і два 12V-2×6 для живлення потужних відеокарт Сертифікація: 80 Plus Titanium

80 Plus Titanium Гарантія: 10 років

10 років Дисплей: OLED-дисплей з магнітним кріпленням, який можна встановити на одну з бічних граней

Обидві новинки поки що не мають оголошених цін та точних термінів виходу на ринок, але вони вже викликали інтерес серед геймерів та ентузіастів.