Asus ROG Delta 2 — гарнитура в белом цвете и с автономностью 110 часов

Компания Asus представила новую модель игровой гарнитуры в серии ROG Delta — вариант Moonlight White, выполненный в бело-сером оформлении. Устройство уже появилось в продаже на китайском рынке, где его стоимость составляет 1399 юаней, что эквивалентно примерно 191 доллару США.

Гарнитура предлагает три режима подключения: беспроводной на частоте 2,4 ГГц, Bluetooth и проводной через разъём 3,5 мм. Такая конфигурация позволяет использовать устройство с различными платформами, включая персональные компьютеры, консоли PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (в режиме проводного соединения), а также мобильные устройства. В беспроводном режиме используется технология SpeedNova, которая обеспечивает минимальные задержки передачи сигнала и сниженное энергопотребление — параметры, важные в соревновательном игровом процессе.

В ROG Delta 2 установлены 50-миллиметровые титановые динамики, способные воспроизводить чёткие высокие частоты, насыщенное среднечастотное звучание и выразительные басы. В режиме 2,4 ГГц гарнитура поддерживает аудиоформат с разрешением 24 бита и частотой дискретизации 96 кГц, а также функцию виртуального пространственного звука 7.1, предназначенную для более точного позиционирования источников звука в игровом окружении.

В комплект входит съёмный микрофон диаметром 10 мм, предназначенный для качественной передачи голоса. Также реализована функция DualFlow Audio, позволяющая одновременно воспроизводить аудио с двух устройств.

Автономная работа гарнитуры может достигать 110 часов при отключённой RGB-подсветке. При активации быстрой зарядки устройство может проработать до 11 часов после 15 минут зарядки. Вес модели составляет 318 граммов. В коробке предусмотрены два набора амбушюр, выполненных из разных материалов, что позволяет выбрать наиболее комфортный вариант для длительного использования.

Гарнитура совместима с программным обеспечением Armoury Crate, где доступны расширенные параметры настройки, а в беспроводном режиме поддерживается синхронизация подсветки с другими устройствами через Aura Sync.

Помимо гарнитуры, компания также продемонстрировала два игровых монитора. Один из них — ROG Strix XG248Q5G — предлагает частоту обновления 610 Гц, что является рекордным показателем на рынке. Вторая модель, ROG XG32UCG, сочетает два режима отображения: 4K при 160 Гц и Full HD при 320 Гц.