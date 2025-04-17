Asus ROG Delta 2 – гарнітура у білому кольорі та з автономністю 110 годин17.04.25
Компанія Asus представила нову модель ігрової гарнітури у серії ROG Delta – варіант Moonlight White, виконаний у біло-сірому оформленні. Пристрій вже з’явився у продажу на китайському ринку, де його вартість складає 1399 юанів, що еквівалентно приблизно 191 долар США.
Гарнітура пропонує три режими підключення: бездротовий на частоті 2,4 ГГц, Bluetooth та дротовий через роз’єм 3,5 мм. Така конфігурація дозволяє використовувати пристрій із різними платформами, включаючи персональні комп’ютери, консолі PlayStation, Nintendo Switch, Xbox (в режимі дротового з’єднання) та мобільні пристрої. У бездротовому режимі використовується технологія SpeedNova, яка забезпечує мінімальні затримки передачі сигналу та знижене енергоспоживання – параметри, важливі у ігровому процесі змагання.
У ROG Delta 2 встановлені 50-міліметрові титанові динаміки, здатні відтворювати чіткі високі частоти, насичене середньочастотне звучання та виразні баси. У режимі 2,4 ГГц гарнітура підтримує аудіоформат з роздільною здатністю 24 біта і частотою дискретизації 96 кГц, а також функцію віртуального просторового звуку 7.1, призначену для точного позиціонування джерел звуку в ігровому оточенні.
В комплект входить мікрофон знімний діаметром 10 мм, призначений для якісної передачі голосу. Також реалізовано функцію DualFlow Audio, що дозволяє одночасно відтворювати аудіо з двох пристроїв.
Автономна робота гарнітури може досягати 110 годин при відключеному RGB-підсвічуванні. При активації швидкого заряджання пристрій може працювати до 11 години після 15 хвилин заряджання. Вага моделі складає 318 грамів. У коробці передбачено два набори амбушюр, виконаних із різних матеріалів, що дозволяє вибрати найбільш комфортний варіант для тривалого використання.
Гарнітура сумісна з програмним забезпеченням Armoury Crate, де доступні розширені установки, а в бездротовому режимі підтримується синхронізація підсвічування з іншими пристроями через Aura Sync.
Крім гарнітури, компанія також продемонструвала два ігрові монітори. Один з них – ROG Strix XG248Q5G – пропонує частоту оновлення 610 Гц, що є рекордним показником на ринку. Друга модель, ROG XG32UCG, поєднує два режими відображення: 4K при 160 Гц та Full HD при 320 Гц.
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