Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?

В этом году мы получили возможность познакомиться лично с новым поколением раскладных смартфонов Samsung. Если Galaxy Fold нам кажется строго нишевым устройством, для пользователей, которые знают, что делать с большим, почти квадратным экраном, то Flip – это реинкарнация некогда популярного формата «раскладушек».

Galaxy Flip – не то чтобы сугубо имиджевая история. Компактный в сложенном виде и практический классический в разложенном – он кажется полноценной альтернативой современным мобильным аппаратам. Разберемся так ли это.

Главное про Samsung Galaxy Flip6

В сложенном состоянии смартфон легко помещается в ладонь, небольшой карман пиджака или штанов, дамскую сумочку и уж тем более рюкзак. Никаких проблем с тем чтобы он случайно выпал или вывернулся из рук. В целом корпус эргономичный и удобный.

По периметру смартфон имеет металлическую рамку со слегка скругленными гранями. Панели верхней и нижней половины разные – глянцевая и матовая. Верхняя – прячет под собой дисплей, а нижняя имеет покрытие, которое хотя и ощущается более теплым, на самом деле также стеклянная.

Задняя нижняя панель не собирает отпечатки пальцев. Кроме голубого оттенка есть светло-серый, желтый и мятный. Похоже, модель больше предназначена для молодежи и женщин, но чехлы поверх могут вернуть мужской серьезности дизайну.

Основная двойная камера врезана в угол возле внешнего дисплея. Объективы заметно выступают за пределы корпуса, поэтому наличие чехла довольно критично. С ним, конечно корпус перестанет быть тонким и элегантным, но целостностоть защитного стекла объективов кому-то может показаться важнее.

Разложив Galaxy Flip6, мы получаем смартфон почти привычных габаритов, с вытянутым вертикально экраном. Это никак не мешает листать страницы социальных сетей, читать тексты, просматривать фотографии и видео. Хотя соотношение сторон и вынуждает мирится с черными полосами по бокам.

Основной экран имеет неровность на складке посередине. Но в процессе использования ее можно заметить лишь по разнице светлых оттенков на экране и легкому отблеску. В первых поколениях впадина была заметнее. Если же смотреть прямо на экран, выводя темные цвета или видео – визуальных артефактов на экране Flip6 практически нет. Более того, читать тексты вполне комфортно при не до конца разложенном экране. Они почти не искажаются при прокручивании через среднюю часть.

Шарнир, который отвечает за соединение и разгибание каждый год претерпевает множество изменений и доработок. В этом году компании «удалось соединить» половинки корпуса, не оставив между ними зазора. Панель шарнира с внешней стороны смотрится органично и уже не похожа на отдельный конструктивный элемент. И это в сложенном виде. Когда смартфон раскрыт – шарнир не видно вовсе.

Единственным нареканием в эргономике является сложность открывания смартфона одной рукой. Раздвигая пальцем панели, можно повредить пленку на экране. К тому же они достаточно тугие. Небольшая выемка или выступ в рамке – решили эту проблему.

Управление кнопками привычное, хоть они и сильно сдвинуты к верху, если смотреть на разложенный смартфон. На правом торце установлена двойная кнопка регулировки громкости. Клавиша питания под ней совмещена со сканером отпечатков пальцев. Пока его не смогли встроить под итак передовую по технологиям матрицу экрана.

Порт зарядки находится на нижем торце, а рядом с ним продолговатое отверстие динамика и два микрофона. Также два микрофона есть и на верхнем торце. Лоток для одной SIM-карты на левой грани. Второй картой может стать eSIM-вариант.

Корпус Галакси Флип в шестом поколении дополнительно получил защиту от пыли (IP48), ранее он не боялся лишь воды. Это значит, что его протестировали на попадание песка и относительно крупных частиц, более 1 мм. Однако пыль и волосы этим стандартом не покрываются. А уж тем более пыль на пляже, пледе и т.д. Она наверняка попадет в шарнир, который все еще уязвим. Это не значит, что механизм выйдет из строя сразу, но ресурс в сотни тысяч раскладываний сократится.

Оснащение

Основной дисплей построен на базе матрицы Dynamic AMOLED 2X. Она имеет разрешение 2640 ×1080 и поддерживает частоту 120 Гц. Прекрасное решение для смартфонов, которое не имеет проблем с цветопередачей, яркостью, углами обзора и насыщенностью. Одно из главных преимуществ смартфонов Самсунг в принципе. Классные экраны, есть и в их складных смартфонах.

Пока китайцы пытаются привлекать наличием наклеенной пленки на экран с завода, у Galaxy Flip6 она является конструктивной необходимостью. Пленка препятствует попаданию пыли, которая изнашивает механизмы и ломает шарнир со временем. Она заметна в области фронтальной камеры, встроенной камеры, не закрывая ее.

Дополнительный (внешний) экран Samsung Galaxy Flip 6 использует матрицу Super AMOLED и имеет размер 720×748. На него выводятся уведомления, кнопки управления воспроизведением музыки, календарь, погода и даже видоискатель камеры.

Смартфон получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а минимальный объем оперативной памяти теперь 12 ГБ. Вопросов к производительности нет. Меню, приложения, видео, весь контент воспроизводится плавно, без тормозов и подвисаний. Здесь у складных смартфонов почти отговорок.

Раскладные смартфоны пока имеют особенности, связанные с их тонкими корпусами, в которых сравнительно меньше места, чем в классических аппаратах.

В предыдущих поколениях наблюдался нагрев корпуса смартфона во время игр и передачи данных. В новое поколение смогли умесить испарительную камеру возле процессора. Тем не менее нагрев все равно наблюдается, но остывает устройство быстрее. Если же не запускать особо тяжелые приложения, с нюансами, вызванными компактностью пользователь не столкнется.

Также гибкие смартфоны ограничены в возможностях использовать большие модули камер и линзы. Новый Galaxy Flip имеет заметно лучшую камеру в сравнении с предшественником. Это не революция в мобильных камерах, но большой шаг для фото и видео возможностей раскладных смартфонов в целом. Удалось поместить модуль как у Galaxy S24 Plus. Это 50-Мпикс широкоугольный датчик Isocell GN3 с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS) и фазовым фокусом (PDAF). В качестве внутренней-фронтальной используется камера Isocell 3J1 с разрешением 10 Мпикс и электронной стабилизацией изображения. В предыдущем поколении это были базовые по сегодняшним меркам модули по 12 Мпикс.

Что необычного умеет Samsung Galaxy Flip6?

Гибкий дисплей и возможность использовать смартфон в разных форматах – главное и самое мощное преимущество. Galaxy Flip можно положить на стол как обычную модель. Можно слегка согнуть и поставить на боковую сторону чтобы смотреть видео. Можно согнуть под почти прямым углом и использовать как пудреницу, экран с подставкой. При этом автоматически всплывающая иконка позволит превратить нижнюю половину в поле управления контентом на верхней.

Внешний дисплей не копирует содержание основного. Он отдельно адаптирован как вспомогательный. Мы бы сопоставили его возможности со смарт-часами. Не раскрывая смартфон можно: переключать музыку, читать уведомления, быстро запускать камеру, смотреть карту, платить смартфоном бесконтактно. Все возможности реализованы в виде виджетов, которые листаются движениями влево и вправо. Есть и шторка с сокращенным списком «быстрых» переключателей.

Для любителей экспериментальных возможностей. На Samsung Galaxy Flip6 можно поставить фирменное приложение Good Lock с модулем Multistar. Тогда на внешний дисплей выводится соответствующий виджет, на который можно вынести иконки вообще любых программ. Среди них мессенджеры, почта, браузер, онлайн-магазины и т.д. Только вот нужно учитывать, что их интерфейс может быть неудобен при такой небольшой диагонали экрана.

Стоит упомянуть про долгосрочность обновления софта. Ряд брендов активно пиарил длительный срок программной поддержки смартфонов. С годами этот козырь как-то сошел на нет. Покупатели не клюнули на то что их пятилетний смартфон получит свежий Андроид. То ли дело флагманские смартфоны Samsung. Они все-таки подороже и срок морального, да и технического, устаревания намного больше. Более того, компания явно верит в новые модели, заявляя для них обновлении ОС в течение 7 лет.

Выводы

Пожалуй, самое значимое, что хочется отметить в выводах. Модели раскладных смартфонов Samsung Galaxy Flip позиционируются как имиджевые устройства. Это уже благодаря доработкам и эволюции моделей мы можем сказать, что они стали альтернативой смартфонов на каждый день. Конечно, в силу форм-фактора есть оговорки и нюансы использования, но по всем показателям и функциям, Samsung Galaxy Flip близок к повседневному смартфону как никогда.

У него достаточная производительность, а уж тем более ее хватит для такого формата корпуса, где игры не будут в приоритете. Количество памяти и ее оперативного объема с головой. Камера куда лучше в шестом поколении и стала ближе к флагманским модулям. Не в последнюю очередь благодаря программным алгоритмам. Хотя огрехов на фото хватает и это сразу видно, примеры оставим ниже.

Время автономной работы также не должно быть тут критическим моментом. Она хотя стала чуть лучше, но для активного использования в течение дня пригодится павер-банка или зарядка, которая будет все время под рукой, так как смартфон не поддерживает высокую мощность зарядки.

Каждое следующее поколение раскладушек Самсунг получает пусть ранее и встречающиеся модули, но технически улучшенные. Габариты при этом пока держат в узде. Все вместе они делают и новый Samsung Galaxy Flip лучше.

Михаил Черновой

Редактор Редактор

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