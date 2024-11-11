Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?

Цього року ми отримали можливість познайомитися особисто з новим поколінням розкладних смартфонів. Samsung. Якщо Galaxy Fold нам здається скоріше нішевим пристроєм для користувачів, які знають, що робити з великим, майже квадратним екраном, то Flip – це реінкарнація колись популярного формату «розкладачок».

Galaxy Flip – не те щоб суто іміджева історія. Компактний у складеному вигляді та практичний класичний у розкладеному – він здається повноцінною альтернативою сучасним мобільним апаратам. Розберемося чи це так.

Головне про Samsung Galaxy Flip6

У складеному стані смартфон легко поміщається в долоню, невелику кишеню піджака або штанів, дамську сумочку і тим більше рюкзак. Жодних проблем для того, щоб він випадково випав або вивернувся з рук. В цілому корпус ергономічний та зручний.

По периметру смартфон має металеву рамку зі злегка заокругленими гранями. Панелі верхньої та нижньої половини різні – глянсова та матова. Верхня – ховає під собою екран, а нижня має покриття, яке хоч і відчувається теплішим, насправді також скляна.

Задня нижня панель не збирає відбитків пальців. Крім блакитного відтінку є світло-сірий, жовтий та м’ятний. Схоже, модель більше призначена для молоді та жінок, але чохли поверх можуть повернути чоловічій серйозності дизайну.

Основна подвійна камера урізана у кут біля зовнішнього дисплея. Об’єктиви помітно виступають межі корпусу, тому наявність чохла досить критично. З ним, звичайно корпус перестане бути тонким і елегантним, але цілісність захисного скла об’єктивів комусь може здатися важливішим.



Розклавши Galaxy Flip6, ми отримуємо смартфон майже звичних габаритів, з витягнутим вертикальним екраном. Це ніяк не заважає гортати сторінки соціальних мереж, читати тексти, переглядати фотографії та відео. Хоча співвідношення сторін і змушує миритися з чорними смугами з обох боків.

Основний екран має нерівність на складці посередині. Але в процесі використання її можна помітити лише за різницею світлих відтінків на екрані та легким відблиском. У перших поколіннях западина була помітнішою. Якщо ж дивитися прямо на екран, виводячи темні кольори чи відео – візуальних артефактів на екрані Flip6 практично немає. Більше того, читати тексти цілком комфортно при не розкладеному екрані. Вони майже спотворюються при прокручуванні через середню частину.

Шарнір, який відповідає за з’єднання та розгинання щороку зазнає безліч змін та доробок. Цього року компанії «вдалося поєднати» половинки корпусу, не залишивши між ними зазору. Панель шарніра із зовнішнього боку виглядає органічно і вже не схожа на окремий конструктивний елемент. І це у складеному вигляді. Коли смартфон розкритий – шарнір не видно.

Єдиним наріканням в ергономіці є складність відкриття смартфона однією рукою. Розсуваючи пальцем панелі, можна пошкодити плівку на екрані. До того ж, вони досить тугі. Невелика виїмка або виступ у рамці вирішили цю проблему.

Управління кнопками звичне, хоч вони й сильно зрушені до верху, якщо дивитися на смартфон. На правому торці встановлено подвійну кнопку регулювання гучності. Клавіша живлення під нею поєднана зі сканером відбитків пальців. Поки що його не змогли вбудувати під таким чином передову за технологіями матрицю екрана.

Порт зарядки знаходиться на нижньому торці, а поряд з ним довгастий отвір динаміка та два мікрофони. Також два мікрофони є і на верхньому торці. Лоток для однієї SIM-картки на лівій грані. Другою картою може стати eSIM-варіант.

Корпус Галаксі Фліп у шостому поколінні додатково отримав захист від пилу (IP48), раніше він не боявся лише води. Це означає, що його протестували на влучення піску і щодо великих частинок, понад 1 мм. Однак пил та волосся цим стандартом не покриваються. А тим більше пил на пляжі, пледі і т.д. Вона напевно потрапить у шарнір, який все ще вразливий. Це не означає, що механізм вийде з ладу одразу, але ресурс у сотні тисяч розкладів скоротиться.

Обладнання

Основний екран побудований на базі матриці Dynamic AMOLED 2X. Вона має роздільну здатність 2640 × 1080 і підтримує частоту 120 Гц. Прекрасне рішення для смартфонів, яке не має проблем із кольоропередачею, яскравістю, кутами огляду та насиченістю. Одна з головних переваг смартфонів Samsung у принципі. Класні екрани є і в їх складних смартфонах.

Поки китайці намагаються залучати наявністю наклеєної плівки на екран із заводу, у Galaxy Flip6 вона є конструктивною необхідністю. Плівка перешкоджає попаданню пилу, який зношує механізми та ламає шарнір з часом. Вона помітна в області передньої камери, вбудованої камери, не закриваючи її.

Додатковий (зовнішній) екран Samsung Galaxy Flip 6 використовує матрицю Super AMOLED та має розмір 720×748. На нього виводяться повідомлення, кнопки керування відтворенням музики, календар, погода та навіть видошукач камери.

Смартфон отримав восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, мінімальний обсяг оперативної пам’яті тепер 12 ГБ. Запитань до продуктивності немає. Меню, програми, відео, весь контент відтворюється плавно, без гальм та підвисань. Тут у доладних смартфонів майже відмовок.

Розкладні смартфони поки що мають особливості, пов’язані з їх тонкими корпусами, в яких порівняно менше місця, ніж у класичних апаратах.

У попередніх поколіннях спостерігалося нагрівання корпусу смартфона під час ігор та передачі даних. У нове покоління змогли вмістити випарну камеру біля процесора. Проте нагрівання все одно спостерігається, але остигає пристрій швидше. Якщо ж не запускати особливо важкі програми, з нюансами, викликаними компактністю, користувач не зіткнеться.

Також гнучкі смартфони обмежені у можливостях використовувати великі модулі камер та лінзи. Новий Galaxy Flip має помітно найкращу камеру порівняно з попередником. Це не революція в мобільних камерах, але великий крок для фото та відео можливостей розкладних смартфонів загалом. Вдалося помістити модуль як у Galaxy S24 Plus. Це 50-Мпікс ширококутний датчик Isocell GN3 з підтримкою оптичної стабілізації зображення (OIS) та фазовим фокусом (PDAF). Як внутрішньо-фронтальна використовується камера Isocell 3J1 з роздільною здатністю 10 Мпікс і електронною стабілізацією зображення. У попередньому поколінні це були базові за сьогоднішніми мірками модулі 12 Мпікс.

Що незвичайного вміє Samsung Galaxy Flip6?

Гнучкий дисплей та можливість використовувати смартфон у різних форматах – головна та найпотужніша перевага. Galaxy Flip можна покласти на стіл як стандартну модель. Можна злегка зігнути і поставити на бік, щоб дивитися відео. Можна зігнути під майже прямим кутом і використовувати як пудреницю, екран з підставкою. При цьому іконка, що автоматично спливає, дозволить перетворити нижню половину в поле управління контентом на верхній.

Зовнішній екран не копіює зміст основного. Він окремо адаптований як допоміжний. Ми зіставили б його можливості зі смарт-годинником. Не розкриваючи смартфон, можна: перемикати музику, читати повідомлення, швидко запускати камеру, дивитися карту, платити смартфоном безконтактно. Всі можливості реалізовані у вигляді віджетів, які пересуваються рухами вліво та вправо. Є й шторка із скороченим списком «швидких» перемикачів.



Для аматорів експериментальних можливостей. На Samsung Galaxy Flip6 можна поставити фірмовий додаток Good Lock із модулем Multistar. Тоді на зовнішній дисплей виводиться відповідний віджет, на який можна винести іконки взагалі будь-яких програм. У тому числі месенджери, пошта, браузер, онлайн-магазини тощо. Тільки ось потрібно враховувати, що їхній інтерфейс може бути незручний при такій невеликій діагоналі екрану.

Варто згадати про довгостроковість оновлення програмного забезпечення. Ряд брендів активно піарили тривалий термін програмної підтримки смартфонів. З роками цей козир якось зійшов нанівець. Покупці не клюнули на те, що їх п’ятирічний смартфон отримає новий Android. Чи то справа флагманські смартфони Samsung. Вони все-таки дорожчі і термін морального, та й технічного, старіння набагато більший. Більше того, компанія явно вірить у нові моделі, заявляючи для них оновлення ОС протягом 7 років.

Враження

Мабуть, найголовніше, що хочеться відзначити у висновках: Моделі розкладних смартфонів Samsung Galaxy Flip позиціонуються як іміджеві пристрої. Це вже завдяки доопрацюванню та еволюції моделей ми можемо сказати, що вони стали альтернативою смартфонів на кожен день. Звичайно, в силу форм-фактора є нюанси використання, але за всіма показниками та функціями Samsung Galaxy Flip близький до повсякденного смартфону як ніколи.

У нього достатня продуктивність, а особливо її вистачить для цього формату корпусу, з яким ігри не в пріоритеті. Кількість пам’яті та її оперативного об’єму теж з головою. Камера набагато краща в шостому поколінні і стала ближче до флагманських модулів. Не в останню чергу завдяки програмним алгоритмам. Хоча огріхів на фото вистачає і це одразу видно, приклади залишимо нижче.

Час автономної роботи також має бути тут критичним моментом. Вона хоч і стала трохи кращою, але для активного використання протягом дня стане в нагоді павер-банка або зарядка, яка буде весь час під рукою, оскільки смартфон не підтримує високу потужність.

Кожне наступне покоління розкладачок Samsung отримує нехай і не нові модулі, але технічно кращі. Габарити при цьому поки що тримаються і дуже малі. Все це і робить кожний новий Samsung Galaxy Flip краще.

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

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