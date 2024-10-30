Apple выпустит смарт-дисплей в дизайне iMac G4 выпущенного в 2002 году30.10.24
Согласно новым сведениям от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовит смарт-дисплей для умного дома. Это устройство станет первым в своем роде с поддержкой системы Apple Intelligence и будет оснащено процессором A18. Дисплей получит относительно небольшой экран, размер которого сопоставим с двумя рядом расположенными iPhone. Устройство может включать динамики, что сделает его похожим на HomePod с экраном.
Смарт-дисплей будет работать на новой операционной системе homeOS, которая позволит запускать приложения, такие как FaceTime, Notes и Calendar. Также ожидается поддержка слайд-шоу из видео и фотографий, что добавит функциональности устройству.
Дизайн новинки будет напоминать iMac G4, с круглой подставкой, выпущенному компанией около двух десятилетий назад. Ожидается, что выпуск состоится в начале 2025 года.
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