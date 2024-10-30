Apple випустить смарт-дисплей у дизайні iMac G4, випущеного у 2002 році

Згідно з новими даними від Марка Гурмана з Bloomberg, Apple готує смарт-дисплей для розумного будинку. Цей пристрій стане першим у своєму роді за допомогою системи Apple Intelligence і буде оснащений процесором A18. Дисплей отримає відносно невеликий екран, розмір якого можна порівняти з двома поруч розташованими iPhone. Пристрій може містити динаміки, що зробить його схожим на HomePod з екраном.

Смарт-дисплей буде працювати на новій операційній системі homeOS, яка дозволить запускати програми, такі як FaceTime, Notes та Calendar. Також очікується підтримка слайд-шоу з відео та фотографій, що додасть функціональності пристрою.

Дизайн новинки буде нагадувати iMac G4 з круглою підставкою, випущеному компанією близько двох десятиліть тому. Очікується, що випуск відбудеться на початку 2025 року.