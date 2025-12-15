Apple Music, Spotify и YouTube Music будут блокировать российскую музыку в Украине

В Украине готовятся к введению ограничений на прослушивание музыки российских исполнителей на популярных стриминговых сервисах, включая Apple Music, Spotify, YouTube Music и другие платформы. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» сообщил председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам музыкальной индустрии и президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий (UAME) Александр Санченко.

По его словам, сейчас формируется первый перечень из примерно 120 российских артистов, доступ к контенту которых планируется ограничить. Для сбора предложений UAME запустила открытую Google форму и привлекла к процессу музыкальные медиа. Сформированные списки передаются в Службу безопасности Украины, после чего материалы будут рассматриваться Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Процесс блокировки российской музыки

У части исполнителей уже есть ограничительные решения, в отношении других идет проверка. Санченко отметил, что состоялись консультации с представителями стриминговых платформ по поводу технической реализации блокировки. Обсуждаются два подхода: общий запрет по языковому признаку или точечное ограничение конкретных артистов на основании санкций СНБО. В случаях, когда речь идет о поддержке терроризма, возможно полное удаление контента.

В то же время, по словам чиновника, языковой принцип противоречит обязательствам Украины в рамках евроинтеграции, поэтому основной упор делается именно на санкционных механизмах. После завершения всех процедур информацию о первых 120 исполнителях официально передадут стриминговым сервисам, а их позиция ожидается ориентировочно до марта 2026 года.

Отдельно Санченко обратил внимание на дискуссию по так называемым «хорошим россиянам». Он напомнил, что предыдущее законодательство предусматривало возможность создания «белых списков» для артистов, публично осудивших агрессию РФ, однако за все время ни один российский исполнитель не подал соответствующее заявление в СБУ.

Комментируя ситуацию с русскоязычными песнями украинских артистов, он выразил убеждение, что их доля будет постепенно уменьшаться естественным путем при условии системной государственной поддержки украиноязычной музыки.