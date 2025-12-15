Apple Music, Spotify та YouTube Music блокуватимуть російську музику в Україні

В Україні готуються до запровадження обмежень на прослуховування музики російських виконавців на популярних стрімінгових сервісах, включаючи Apple Music, Spotify, YouTube Music та інші платформи. Про це у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії та президент Всеукраїнської асоціації музичних подій (UAME) Олександр Санченко.

За його словами, зараз формується перший перелік із приблизно 120 російських артистів, доступ до контенту яких планується обмежити. Для збору пропозицій UAME запустила відкриту Google форму та залучила до процесу музичні медіа. Сформовані списки передаються до Служби безпеки України, після чого матеріали розглядатимуть Рада національної безпеки та оборони України.

Процес блокування російської музики

Частина виконавців вже має обмежувальні рішення, щодо інших триває перевірка. Санченко зазначив, що відбулися консультації з представниками стрімінгових платформ щодо технічної реалізації блокування. Обговорюються два підходи: загальна заборона за мовною ознакою чи точкове обмеження конкретних артистів на підставі санкцій РНБО. У випадках, коли йдеться про підтримку тероризму, можливе повне вилучення контенту.

Водночас, за словами чиновника, мовний принцип суперечить зобов’язанням України в рамках євроінтеграції, тому основний акцент робиться саме на санкційних механізмах. Після завершення всіх процедур інформацію про перших 120 виконавців офіційно передадуть стрімінговим сервісам, а їх позиція очікується приблизно до березня 2026 року.

Окремо Санченко звернув увагу на дискусію щодо так званих «хороших росіян». Він нагадав, що попереднє законодавство передбачало можливість створення «білих списків» для артистів, які публічно засудили агресію РФ, проте за весь час жоден російський виконавець не подав відповідної заяви до СБУ.

Коментуючи ситуацію з російськомовними піснями українських артистів, він висловив переконання, що їхня частка поступово зменшуватиметься природним шляхом за умови системної державної підтримки україномовної музики.