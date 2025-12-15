Apple Music, Spotify та YouTube Music блокуватимуть російську музику в Україні    

Apple Music, Spotify та YouTube Music блокуватимуть російську музику в Україні15.12.25
В Україні готуються до запровадження обмежень на прослуховування музики російських виконавців на популярних стрімінгових сервісах, включаючи Apple Music, Spotify, YouTube Music та інші платформи. Про це у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” повідомив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії та президент Всеукраїнської асоціації музичних подій (UAME) Олександр Санченко.
За його словами, зараз формується перший перелік із приблизно 120 російських артистів, доступ до контенту яких планується обмежити. Для збору пропозицій UAME запустила відкриту Google форму та залучила до процесу музичні медіа. Сформовані списки передаються до Служби безпеки України, після чого матеріали розглядатимуть Рада національної безпеки та оборони України.
Процес блокування російської музики
Частина виконавців вже має обмежувальні рішення, щодо інших триває перевірка. Санченко зазначив, що відбулися консультації з представниками стрімінгових платформ щодо технічної реалізації блокування. Обговорюються два підходи: загальна заборона за мовною ознакою чи точкове обмеження конкретних артистів на підставі санкцій РНБО. У випадках, коли йдеться про підтримку тероризму, можливе повне вилучення контенту.
Водночас, за словами чиновника, мовний принцип суперечить зобов’язанням України в рамках євроінтеграції, тому основний акцент робиться саме на санкційних механізмах. Після завершення всіх процедур інформацію про перших 120 виконавців офіційно передадуть стрімінговим сервісам, а їх позиція очікується приблизно до березня 2026 року.
Окремо Санченко звернув увагу на дискусію щодо так званих «хороших росіян». Він нагадав, що попереднє законодавство передбачало можливість створення «білих списків» для артистів, які публічно засудили агресію РФ, проте за весь час жоден російський виконавець не подав відповідної заяви до СБУ.
Коментуючи ситуацію з російськомовними піснями українських артистів, він висловив переконання, що їхня частка поступово зменшуватиметься природним шляхом за умови системної державної підтримки україномовної музики.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Розповімо про ігрове кермо Logitech G29 для ПК та PlayStation, а також доповнення у вигляді 6-ступінчастого перемикача передач Driving Force Shifter.
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи
Який смартфон Xiaomi купити – лінійки Xiaomi 2025
Apple Music, Spotify та YouTube Music блокуватимуть російську музику в Україні війна музика події в Україні сервіс
В Україні готуються до введення обмежень на прослуховування музики російських виконавців на популярних стрімінгових сервісах, включаючи Apple Music, Spotify, YouTube Music та інші платформи
Смартфони знову матимуть лише 4 ГБ оперативної пам’яті через її дефіцит оперативна пам'ять смартфон
Нестача пам’яті DRAM змушує виробників переглядати звичні конфігурації пристроїв та відкладати перехід на великі обсяги RAM щонайменше до 2027 року.
Браузер Google Disco може створювати веб-програми
Переможці The Game Awards 2025 року у 30 номінаціях
Анонсовано одразу дві гри Tomb Raider
ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
Нова Total War: WARHAMMER 40,000 отримає галактичний масштаб
Ayaneo Pocket Play – геймерський смартфон-слайдер
Анонсована Star Wars: Fate of the Old Republic – продовження KOTOR?
В Android можна буде передавати відео за номером SOS
Кабмін відмінив паперові військові квитки. Тепер лише Резерв+
Новий ШІ OpenAI GPT-5.2 перевершив людей-експертів у 70% завдань: кінець людства близько?
Культова мишка Razer Boomslang отримала новий дизайн та функції
Підсумки 2025 року Pornhub: Україна більше не в топ 15
Nothing Phone (3a) Community Edition – лімітована версія смартфона