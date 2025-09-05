Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V

Компания Acer на выставке IFA 2025 представила обновлённую линейку ноутбуков, охватывающую как лёгкие модели для работы и мобильности, так и игровые решения с максимальной производительностью. Новинки получили современные платформы AMD и Intel, а также видеокарты серии NVIDIA RTX 50.

Отдельное внимание компания уделила модели Acer Swift 16 AI — это первый ноутбук Acer с процессорами Intel нового поколения Panther Lake. Устройство получило крупнейший в мире сенсорный тачпад с тактильной отдачей и поддержкой стилуса, а также обновлённую клавиатуру.

Acer Swift 16 AI

Это первый ноутбук Acer на базе процессоров Intel Panther Lake. Он выделяется крупнейшим в мире сенсорным тачпадом с тактильной отдачей и поддержкой стилуса, а также обновлённой клавиатурой.

Дисплей: 16″ OLED, 3K, 120 Гц

ОЗУ: до 32 ГБ LPDDR5X

Порты: 2×USB-C (Thunderbolt 4), USB-A, HDMI, microSD, разъём для наушников

Беспроводные модули: Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Дата выхода будет объявлена позже, ожидается после презентации Panther Lake на CES 2026.

Acer Swift Air 16

Самый лёгкий и тонкий ноутбук компании, весит менее 1 кг при диагонали экрана 16″.

Дисплей: AMOLED WQXGA

Платформа: AMD Ryzen AI 300 (до Ryzen AI 7 350)

ОЗУ: до 32 ГБ LPDDR5

SSD: до 1 ТБ PCIe Gen4

Старт продаж в Европе — ноябрь 2025 года, цена от €999.

Acer Chromebook Plus Spin 514

Первый Chromebook Acer с процессором MediaTek Kompanio Ultra.

Архитектура: 8 ARM-ядер, графика Immortalis-G925 MC11, NPU (50 TOPS)

Дисплей: 14″ WQXGA+

ОЗУ: до 16 ГБ LPDDR5X

В продажу поступит в октябре 2025 года по цене от $699.

Predator Helios 18P AI

Игровая модель с топовой конфигурацией.

Дисплей: 18″ mini-LED 4K

Процессор: Intel Core Ultra 9 285HX

ОЗУ: до 192 ГБ ECC

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090

Система охлаждения: два вентиляторы AeroBlade 6-го поколения

Предназначен для профессиональных геймеров и тяжёлых задач.

Acer Nitro V 16

Более доступное игровое решение с производительными компонентами.

Дисплей: 16″, 2560×1600, 180 Гц, полное покрытие sRGB

Процессор: до Intel Core Ultra 9 270H

ОЗУ: до 32 ГБ DDR5-5600

SSD: до 2 ТБ

Видеокарта: RTX 5070

Цена стартует с $999, продажи начнутся в ноябре 2025 года. Версия Nitro V 16S будет стоить от $1099.