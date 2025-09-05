Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V05.09.25
Компанія Acer на виставці IFA 2025 представила оновлену лінійку ноутбуків, що охоплює як легкі моделі для роботи та мобільності, так і ігрові рішення з максимальною продуктивністю. Новинки отримали сучасні платформи AMD та Intel, а також відеокарти серії NVIDIA RTX 50.
Особливу увагу компанія приділила моделі Acer Swift 16 AI – це перший ноутбук Acer з процесорами Intel нового покоління Panther Lake. Пристрій отримав найбільший у світі сенсорний тачпад із тактильною віддачею та підтримкою стілусу, а також оновлену клавіатуру.
Acer Swift 16 AI
Це перший ноутбук Acer на базі процесорів Intel Panther Lake. Він виділяється найбільшим у світі сенсорним тачпадом з тактильною віддачею та підтримкою стілусу, а також оновленою клавіатурою.
- Дисплей: 16″ OLED, 3K, 120 Гц
- ОЗУ: до 32 ГБ LPDDR5X
- Порти: 2×USB-C (Thunderbolt 4), USB-A, HDMI, microSD, роз’єм для навушників
- Бездротові модулі: Wi-Fi 7, Bluetooth 6
Дата виходу буде оголошена пізніше, очікується після презентації Panther Lake на CES 2026.
Acer Swift Air 16
Найлегший і найтонший ноутбук компанії, важить менше 1 кг при діагоналі екрану 16″.
- Дисплей: AMOLED WQXGA
- Платформа: AMD Ryzen AI 300 (до Ryzen AI 7350)
- ОЗУ: до 32 ГБ LPDDR5
- SSD: до 1 ТБ PCIe Gen4
Старт продажів у Європі — листопад 2025 року, ціна від €999.
Acer Chromebook Plus Spin 514
Перший Chromebook Acer із процесором MediaTek Kompanio Ultra.
- Архітектура: 8 ARM-ядер, графіка Immortalis-G925 MC11, NPU (50 TOPS)
- Дисплей: 14″ WQXGA+
- ОЗУ: до 16 ГБ LPDDR5X
У продаж надійде в жовтні 2025 року за ціною від $699.
Predator Helios 18P AI
Ігрова модель з топовою конфігурацією.
- Дисплей: 18″ mini-LED 4K
- Процесор: Intel Core Ultra 9 285HX
- ОЗУ: до 192 ГБ ECC
- Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090
- Система охолодження: два вентилятори AeroBlade 6-го покоління
Призначений для професійних геймерів та важких завдань.
Acer Nitro V 16
Більше доступне ігрове рішення з продуктивними компонентами.
- Дисплей: 16″, 2560×1600, 180 Гц, повне покриття sRGB
- Процесор: Intel Core Ultra 9 270H
- ОЗУ: до 32 ГБ DDR5-5600
- SSD: до 2 ТБ
- Відеокарту: RTX 5070
Ціна стартує з $999, продажі почнуться в листопаді 2025 року. Версія Nitro V 16S коштуватиме від $1099.
