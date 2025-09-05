Acer на IFA 2025: Acer Swift 16 AI на процессорах Intel Panther Lake и обновление Predator Helios и Nitro V

Компанія Acer на виставці IFA 2025 представила оновлену лінійку ноутбуків, що охоплює як легкі моделі для роботи та мобільності, так і ігрові рішення з максимальною продуктивністю. Новинки отримали сучасні платформи AMD та Intel, а також відеокарти серії NVIDIA RTX 50.

Особливу увагу компанія приділила моделі Acer Swift 16 AI – це перший ноутбук Acer з процесорами Intel нового покоління Panther Lake. Пристрій отримав найбільший у світі сенсорний тачпад із тактильною віддачею та підтримкою стілусу, а також оновлену клавіатуру.

Acer Swift 16 AI

Це перший ноутбук Acer на базі процесорів Intel Panther Lake. Він виділяється найбільшим у світі сенсорним тачпадом з тактильною віддачею та підтримкою стілусу, а також оновленою клавіатурою.

Дисплей: 16″ OLED, 3K, 120 Гц

ОЗУ: до 32 ГБ LPDDR5X

Порти: 2×USB-C (Thunderbolt 4), USB-A, HDMI, microSD, роз’єм для навушників

Бездротові модулі: Wi-Fi 7, Bluetooth 6

Дата виходу буде оголошена пізніше, очікується після презентації Panther Lake на CES 2026.

Acer Swift Air 16

Найлегший і найтонший ноутбук компанії, важить менше 1 кг при діагоналі екрану 16″.

Дисплей: AMOLED WQXGA

Платформа: AMD Ryzen AI 300 (до Ryzen AI 7350)

ОЗУ: до 32 ГБ LPDDR5

SSD: до 1 ТБ PCIe Gen4

Старт продажів у Європі — листопад 2025 року, ціна від €999.

Acer Chromebook Plus Spin 514

Перший Chromebook Acer із процесором MediaTek Kompanio Ultra.

Архітектура: 8 ARM-ядер, графіка Immortalis-G925 MC11, NPU (50 TOPS)

Дисплей: 14″ WQXGA+

ОЗУ: до 16 ГБ LPDDR5X

У продаж надійде в жовтні 2025 року за ціною від $699.

Predator Helios 18P AI

Ігрова модель з топовою конфігурацією.

Дисплей: 18″ mini-LED 4K

Процесор: Intel Core Ultra 9 285HX

ОЗУ: до 192 ГБ ECC

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090

Система охолодження: два вентилятори AeroBlade 6-го покоління

Призначений для професійних геймерів та важких завдань.

Acer Nitro V 16

Більше доступне ігрове рішення з продуктивними компонентами.

Дисплей: 16″, 2560×1600, 180 Гц, повне покриття sRGB

Процесор: Intel Core Ultra 9 270H

ОЗУ: до 32 ГБ DDR5-5600

SSD: до 2 ТБ

Відеокарту: RTX 5070

Ціна стартує з $999, продажі почнуться в листопаді 2025 року. Версія Nitro V 16S коштуватиме від $1099.

