5G-процессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 предназначен для бюджетных смартфонов

Компания Qualcomm анонсировала новый мобильный чипсет — Snapdragon 4s Gen 2. Этот чипсет построен по 4-нанометровому техпроцессу Samsung 4LPX, что позволяет ему обеспечивать высокую производительность при низком энергопотреблении. В его составе два ядра Kryo Prime (A78) с тактовой частотой до 2.0 ГГц и шесть ядер Kryo Efficiency (A55) с тактовой частотой до 1.8 ГГц.

Чипсет оснащен встроенным 5G-модемом, который обеспечивает высокоскоростную мобильную связь, и графикой Adreno, что способствует улучшенной производительности в играх и мультимедийных приложениях. Snapdragon 4s Gen 2 поддерживает дисплеи с частотой обновления 90 Гц и разрешением FHD+, а также камеры с одним модулем до 84 МП или двумя датчиками на 13 МП + 13 Мпикс.

Процессор также поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 4+, что позволяет значительно сократить время зарядки устройств. Среди других характеристик чипсета — поддержка Wi-Fi 5, оперативной памяти LPDDR4X и накопителя UFS 3.1, что способствует более быстрой и эффективной работе устройства.

Первые смартфоны с чипом Snapdragon 4s Gen 2 на борту появятся до конца 2024 года.