5G-процесор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 призначений для бюджетних смартфонів02.08.24
Компанія Qualcomm анонсувала новий мобільний чіпсет – Snapdragon 4s Gen 2. Цей чіпсет побудований за 4-нанометровим техпроцесом Samsung 4LPX, що дозволяє йому забезпечувати високу продуктивність за низького енергоспоживання. У його складі два ядра Kryo Prime (A78) із тактовою частотою до 2.0 ГГц і шість ядер Kryo Efficiency (A55) із тактовою частотою до 1.8 ГГц.
Чіпсет оснащений вбудованим 5G-модемом, який забезпечує високошвидкісний мобільний зв’язок, та графікою Adreno, що сприяє покращеній продуктивності в іграх та мультимедійних додатках. Snapdragon 4s Gen 2 підтримує дисплеї з частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю FHD+, а також камери з одним модулем до 84 МП або двома датчиками на 13 МП + 13 Мпікс.
Процесор також підтримує технологію швидкого заряджання Quick Charge 4+, що дозволяє значно скоротити час заряджання пристроїв. Серед інших характеристик чіпсету – підтримка Wi-Fi 5, оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувача UFS 3.1, що сприяє більш швидкій та ефективній роботі пристрою.
Перші смартфони із чіпом Snapdragon 4s Gen 2 на борту з’являться до кінця 2024 року.
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