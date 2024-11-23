5 причин приобрести восстановленный Айфон23.11.24
Восстановленные смартфоны Эппл маркируются пометкой «refurbished». Внешне и по функционалу они как новые: сохраняется дизайн и производительность. В отличие от бэушных устройств, у REF-Айфонов полноценная официальная гарантия. Это не единственное преимущество.
Приятная цена
iPhone разделяют на базовые и флагманы. Те и другие принадлежат к премиальному ценовому сегменту. Чем новее серия, производительнее аппаратное обеспечение и больше объем постоянной памяти, тем выше стоимость.
На фоне мобильников с завода, восстановленный iPhone выглядит привлекательно. Однако после диагностики или починки снижается его цена. Насколько дешевле обойдется покупка — зависит от состояния устройства:
- За восстановление премиум-уровня придется выложить сумму покрупнее,
- за базовый уровень просят меньше.
Разница заключается в наличии видимых повреждений: царапин и потертостей на корпусе.
Надежность
Перед продажей предшествует многофакторная проверка на выявление дефектов. iPhone тестируется по второму кругу (впервые — на производстве). Брак и технические изъяны не остаются незамеченными.
Восстановление подразумевает проверку функциональности. Если комплектующие работают некорректно, их меняют. Особое внимание уделяется некоторым аспектам:
- Фото- и видеосъемка. Устраняются сбои задней и фронтальной камеры.
- Автономность. Восстанавливается энергоемкость аккумулятора.
- Связь. Оценивается работоспособность беспроводных интерфейсов.
Комплектация
У Refurbished-Айфонов та же комплектация, что у новых аппаратов. В коробке со смартфоном лежит документация, скрепка для манипуляций с физической сим-картой и шнурок для проводной зарядки. Блок питания можно приобрести отдельно или использовать от старого iPhone.
Единственный нюанс в том, что от мощности адаптера зависит скорость зарядки. То есть, давнишний аксессуар может заряжать медленнее современного.
Стандартное начало эксплуатации
Повседневному использованию предшествует стандартная активация. Создается ощущение, что раньше телефоном никто не пользовался. Операционка позволяет персонализировать главный экран, задать базовые настройки на свое усмотрение. Этапы те же, что при первой распаковке нового Айфона.
Разнообразие ассортимента
Спустя некоторое время после прекращения производства Apple iPhone пропадают с прилавков магазинов, так как остатки распродаются, и поставки прекращаются. Среди восстановленных можно найти те модели, которые давно сняты с конвейера и стати редкостью. Как вариант, Xr или Special Edition 2020 года.
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5 причин приобрести восстановленный Айфон iPhone
Восстановленные смартфоны Эппл маркируются пометкой «refurbished». Внешне и по функционалу они как новые: сохраняется дизайн и производительность. В отличие от бэушных устройств, у REF-Айфонов полноценная официальная гарантия. Это не единственное преимущество.
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