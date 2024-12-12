360-градусная 8K камера Nokia поддерживает 5G и имеет защиту IP67

Компания Nokia представила первую в мире промышленную 8K-камеру с возможностью записи 360-градусного видео и поддержкой 5G. Устройство разработано для работы в сложных условиях.

Основные характеристики

Камера поддерживает потоковую передачу видео с разрешением 8K и пространственным звуком, используя сети 5G, Wi-Fi или Ethernet. Её корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67, а также устойчив к ударам и вибрациям, что делает её пригодной для экстремальных условий.

Устройство представлено в двух вариантах:

Модель с поддержкой Wi-Fi для стандартных условий.

для стандартных условий. Версия Extreme Temperature для эксплуатации в экстремально высоких или низких температурах.

Обе модификации используют программное обеспечение Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM), обеспечивающее передачу 360-градусного видео и поддержку пространственного аудио 3D OZO Audio. Камера предназначена для удаленного мониторинга, ситуационной осведомленности и управления.

Применение

Новинка уже применяется финской компанией Callio Pyhäjärvi в самой глубокой шахте Европы для дистанционного исследования и управления операциями. Nokia позиционирует устройство как промышленное решение, доступное исключительно для профессионального использования. Информация о стоимости камеры пока не разглашается.