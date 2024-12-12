360-градусная 8K камера Nokia поддерживает 5G и имеет защиту IP6712.12.24
Компания Nokia представила первую в мире промышленную 8K-камеру с возможностью записи 360-градусного видео и поддержкой 5G. Устройство разработано для работы в сложных условиях.
Основные характеристики
Камера поддерживает потоковую передачу видео с разрешением 8K и пространственным звуком, используя сети 5G, Wi-Fi или Ethernet. Её корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP67, а также устойчив к ударам и вибрациям, что делает её пригодной для экстремальных условий.
Устройство представлено в двух вариантах:
- Модель с поддержкой Wi-Fi для стандартных условий.
- Версия Extreme Temperature для эксплуатации в экстремально высоких или низких температурах.
Обе модификации используют программное обеспечение Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM), обеспечивающее передачу 360-градусного видео и поддержку пространственного аудио 3D OZO Audio. Камера предназначена для удаленного мониторинга, ситуационной осведомленности и управления.
Применение
Новинка уже применяется финской компанией Callio Pyhäjärvi в самой глубокой шахте Европы для дистанционного исследования и управления операциями. Nokia позиционирует устройство как промышленное решение, доступное исключительно для профессионального использования. Информация о стоимости камеры пока не разглашается.
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