360-градусна 8K камера Nokia підтримує 5G і має захист IP67

Компанія Nokia представила першу у світі промислову 8K-камеру з можливістю запису 360-градусного відео та підтримкою 5G.

Основні характеристики

Камера підтримує потокову передачу відео з роздільною здатністю 8K і просторовим звуком, використовуючи мережі 5G, Wi-Fi або Ethernet.

Пристрій представлений у двох варіантах:

Модель із підтримкою Wi-Fi для стандартних умов.

для стандартних умов. Версія Extreme Temperature для використання в екстремально високих або низьких температурах.

Обидві модифікації використовують програмне забезпечення Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM), що забезпечує передачу 360-градусного відео та підтримку просторового аудіо 3D OZO Audio.

Застосування

Новинка вже застосовується фінською компанією Callio Pyhäjärvi у найглибшій шахті Європи для дистанційного дослідження та управління операціями. Nokia позиціонує пристрій як промислове рішення, доступне виключно для професійного використання.