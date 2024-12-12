360-градусна 8K камера Nokia підтримує 5G і має захист IP6712.12.24
Компанія Nokia представила першу у світі промислову 8K-камеру з можливістю запису 360-градусного відео та підтримкою 5G.
Основні характеристики
Камера підтримує потокову передачу відео з роздільною здатністю 8K і просторовим звуком, використовуючи мережі 5G, Wi-Fi або Ethernet.
Пристрій представлений у двох варіантах:
- Модель із підтримкою Wi-Fi для стандартних умов.
- Версія Extreme Temperature для використання в екстремально високих або низьких температурах.
Обидві модифікації використовують програмне забезпечення Nokia Real-time eXtended Reality Multimedia (RXRM), що забезпечує передачу 360-градусного відео та підтримку просторового аудіо 3D OZO Audio.
Застосування
Новинка вже застосовується фінською компанією Callio Pyhäjärvi у найглибшій шахті Європи для дистанційного дослідження та управління операціями. Nokia позиціонує пристрій як промислове рішення, доступне виключно для професійного використання.
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