02.09.24

Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование

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Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA)

Небольшие габариты и хорошее оснащение, включая дискретную видеокарту. Все это есть у ноутбука Acer Predator Helios Neo 14. Чем еще он интересен?