27-дюймовый монитор AOC AGON PRO AG276QZD2 с поддержкой частоты 240 Гц имеет яркость до 1000 нит02.09.24
Компания AOC представила на глобальном рынке новый игровой монитор AGON PRO AG276QZD2. Модель оснащена 27-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1440p, адаптивной частотой обновления от 48 до 240 Гц и яркостью до 1000 нит в режиме HDR. Время отклика монитора составляет всего 0.03 мс, что делает его идеальным для динамичных игр.
AGON PRO AG276QZD2 поддерживает технологию Adaptive Sync и имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 400, что обеспечивает глубокие черные цвета и высокую контрастность. В плане подключения устройство оснащено портами USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0 и USB-хабом.
Монитор уже доступен для покупки в США по цене $599. В Европе модель появится чуть позже и будет стоить €769 или £649.
Гонка частот матриц мониторов не останавливается. AOC ранее анонсировала другой игровой монитор AGON 6 Pro (AG246FK). Монитор получил матрицу Fast TN с разрешением FHD+ и частотой обновления до 540 Гц.
Диагональ панели составляет 24.1″. Дисплей поддерживает 8-битные цвета и может похвастаться яркостью в 400 нит. Время отклика устройства составляет 0.3 мс. Модель имеет технологии G-Sync и FreeSync.
Что касается точности цветопередачи, то экран AGON 6 Pro (AG246FK) покрывает 99% цветового охвата sRGB. Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.0, одним портом DP1.4 и четырьмя USB-A 3.2 Gen 1 для подключения периферийных устройств.
Игровой монитор AOC AGON 6 Pro (AG246FK) поставляется с регулируемой по высоте и наклону подставкой. В новинке также есть держатель для телефона. AOC уже начала продавать AGON 6 Pro (AG246FK). Монитор стоит $844.
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