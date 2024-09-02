27-дюймовий монітор AOC AGON PRO AG276QZD2 з підтримкою частоти 240 Гц має яскравість до 1000 ніт02.09.24
Компанія AOC представила на глобальному ринку новий ігровий монітор AGON PRO AG276QZD2. Модель оснащена 27-дюймовою OLED-панеллю з роздільною здатністю 1440p, адаптивною частотою оновлення від 48 до 240 Гц і яскравістю до 1000 нит у режимі HDR. Час відгуку монітора становить лише 0.03 мс, що робить його ідеальним для динамічних ігор.
AGON PRO AG276QZD2 підтримує технологію Adaptive Sync та має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 400, що забезпечує глибокі чорні кольори та високу контрастність. У плані підключення пристрій оснащений портами USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.0 та USB-хабом.
Монітор вже доступний для покупки США за ціною $599. У Європі модель з’явиться трохи пізніше і коштуватиме €769 або £649.
Перегони частот матриць моніторів не зупиняються. AOC раніше анонсувала інший ігровий монітор AGON 6 Pro (AG246FK). Монітор отримав матрицю Fast TN з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення до 540 Гц.
Діагональ панелі складає 24.1”. Дисплей підтримує 8-бітові кольори і може похвалитися яскравістю 400 нит. Час відгуку пристрою становить 0,3 мс. Модель має технології G-Sync та FreeSync.
Що стосується точності передачі кольору, то екран AGON 6 Pro (AG246FK) покриває 99% колірного охоплення sRGB. Монітор оснащений двома портами HDMI 2.0, одним портом DP1.4 та чотирма USB-A 3.2 Gen 1 для підключення периферійних пристроїв.
Ігровий монітор AOC AGON 6 Pro (AG246FK) поставляється з регульованою по висоті та нахилу підставкою. У новинці є тримач для телефону. AOC вже почала продавати AGON 6 Pro (AG246FK). Монітор коштує $844.
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