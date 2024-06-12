Игровой монитор AOC AGON 6 Pro (AG246FK) с экраном 540 Гц стоит $850

Гонка частот матриц мониторов не останавливается. AOC анонсировала новый игровой монитор AGON 6 Pro (AG246FK). Монитор получил матрицу Fast TN с разрешением FHD+ и частотой обновления до 540 Гц.

Диагональ панели составляет 24.1″. Дисплей поддерживает 8-битные цвета и может похвастаться яркостью в 400 нит. Время отклика устройства составляет 0.3 мс. Модель имеет технологии G-Sync и FreeSync.

Что касается точности цветопередачи, то экран AGON 6 Pro (AG246FK) покрывает 99% цветового охвата sRGB. Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.0, одним портом DP1.4 и четырьмя USB-A 3.2 Gen 1 для подключения периферийных устройств.

Игровой монитор AOC AGON 6 Pro (AG246FK) поставляется с регулируемой по высоте и наклону подставкой. В новинке также есть держатель для телефона. AOC уже начала продавать AGON 6 Pro (AG246FK). Монитор стоит $844.