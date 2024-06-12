Ігровий монітор AOC AGON 6 Pro (AG246FK) з екраном 540 Гц коштує $850

Перегонка частот матриць моніторів не зупиняється. AOC анонсувала новий ігровий монітор AGON 6 Pro (AG246FK). Монітор отримав матрицю Fast TN з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення до 540 Гц.

Діагональ панелі складає 24.1”. Дисплей підтримує 8-бітові кольори і може похвалитися яскравістю 400 ниток. Час відгуку пристрою становить 0,3 мс. Модель має технології G-Sync та FreeSync.

Що стосується точності передачі кольору, то екран AGON 6 Pro (AG246FK) покриває 99% колірного охоплення sRGB. Монітор оснащений двома портами HDMI 2.0, одним портом DP1.4 та чотирма USB-A 3.2 Gen 1 для підключення периферійних пристроїв.

Ігровий монітор AOC AGON 6 Pro (AG246FK) поставляється з регульованою по висоті та нахилу підставкою. У новинці є тримач для телефону. AOC вже почала продавати AGON 6 Pro (AG246FK). Монітор коштує $844.