25-дюймовый игровой монитор MSI MAG 255PXF поддерживает частоту 180-300 Гц29.10.24
MSI анонсировала новый игровой монитор MAG 255PXF с 25-дюймовым Full HD дисплеем (1920 × 1080). Монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц, которую можно разогнать до 300 Гц, что обеспечит плавный игровой процесс. Время отклика всего 0,5 мс позволяет минимизировать размытие и артефакты при быстром движении.
MAG 255PXF оснащен панелью Rapid IPS с технологией AdaptiveSync, которая предотвращает разрывы экрана, а также поддерживает HDR для улучшенной яркости и контрастности изображения. Монитор имеет два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и выход для наушников. Подставка регулируется по высоте, наклону и повороту, а безрамочный дизайн идеально подходит для мультимониторных систем.
Устройство предлагает различные игровые режимы, включая консольный, и имеет 5-сторонний навигатор для удобной настройки. Цена и дата выпуска пока не объявлены.
Micro-Star International (MSI) официально представила линейку продуктов, созданную в сотрудничестве с украинской студией GSC Game World. Серия посвящена игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и включает в себя:
- Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition
- Беспроводная мышь Clutch GM41 Lightweight Wireless
- Клавиатура Vigor GK41
- Контроллер Force Pro Wireless
Первым продуктом серии стала видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition. Она имеет уникальный дизайн системы охлаждения, но конструктивно не отличается от стандартной версии Gaming Slim. Видеокарта работает на boost-частоте 2610 МГц и потребляет до 285 Вт энергии.Для подключения дополнительного питания используется 12+4-контактный разъём.
Эта видеокарта уже доступна для покупки в украинских магазинах-партнёрах MSI, таких как CompX, Brain, Telemart и Artline, по рекомендованной цене 45 899 гривен.
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MSI анонсировала новый игровой монитор MAG 255PXF с 25-дюймовым Full HD дисплеем (1920 × 1080). Монитор поддерживает частоту обновления 180 Гц, которую можно разогнать до 300 Гц
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