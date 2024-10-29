25-дюймовий ігровий монітор MSI MAG 255PXF підтримує частоту 180-300 Гц29.10.24
MSI анонсувала новий ігровий монітор MAG 255PXF з 25-дюймовим Full HD дисплеєм (1920×1080). Монітор підтримує частоту поновлення 180 Гц, яку можна розігнати до 300 Гц, що забезпечить плавний ігровий процес. Час відгуку всього 0,5 мс дозволяє мінімізувати розмиття та артефакти при швидкому русі.
MAG 255PXF оснащений панеллю Rapid IPS з технологією AdaptiveSync, яка запобігає розривам екрану, а також підтримує HDR для покращення яскравості та контрастності зображення. Монітор має два порти HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 та вихід для навушників. Підставка регулюється за висотою, нахилом та поворотом, а безрамковий дизайн ідеально підходить для мультимоніторних систем.
Пристрій пропонує різні ігрові режими, включаючи консольний, та має 5-сторонній навігатор для зручного налаштування. Ціна та дата випуску поки не оголошені.
Micro-Star International (MSI) офіційно представила лінійку продуктів, створену у співпраці з українською студією GSC Game World. Серія присвячена грі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl і включає:
- Відеокарту MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition
- Бездротова миша Clutch GM41 Lightweight Wireless
- Клавіатура Vigor GK41
- Контролер Force Pro Wireless
Першим продуктом серії стала відеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Gaming Slim STALKER 2 Edition. Він має унікальний дизайн системи охолодження, але конструктивно не відрізняється від стандартної версії Gaming Slim. Відеокарта працює на boost-частоті 2610 МГц і споживає до 285 Вт енергії. Для підключення додаткового живлення використовується 12+4-контактний роз’єм.
Ця відеокарта вже доступна для покупки в українських магазинах-партнерах MSI, таких як CompX, Brain, Telemart та Artline за рекомендованою ціною 45 899 гривень.
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