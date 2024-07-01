ZTE Voyage 3D: смартфон с 3D-экраном за $20601.07.24
3D-технологии пожалуй не были еще так доступны. На выставке MWC 2024 в Шанхае компания ZTE представила новый смартфон ZTE Voyage 3D, который может воспроизводить 3D-картинку без специальных очков благодаря технологии Neovision 3D Anytime. Эта технология использует стереоскопическое отслеживание движений глаз с углом обзора 60 градусов, создавая эффект глубины.
Характеристики устройства включают 6.58-дюймовый IPS LCD дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на чипе Unisoc T760 с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт и работает на MyOS 13, основанной на Android 13. В новинке есть основная камера на 50 МП и фронтальная на 5 Мпикс.
ZTE Voyage 3D доступен для покупки в Китае за $206 в цвете Star Black.
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