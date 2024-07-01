01.07.24

Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства

views
40
comments 0
Oppo Enco x3i

Беспроводные наушники Oppo Enco x3i не только получили интересный дизайн, но и наряду с улучшенными характеристиками стали компактнее, причем не в ущерб качеству звука и эргономики. Расскажем обо всем по порядку.