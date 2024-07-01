ZTE Voyage 3D: смартфон із 3D-екраном за $206

3D-технології мабуть ще так доступні. На виставці MWC 2024 у Шанхаї компанія ZTE представила новий смартфон ZTE Voyage 3D, який може відтворювати 3D-картинку без спеціальних окулярів завдяки технології Neovision 3D Anytime. Ця технологія використовує стереоскопічне відстеження рухів очей із кутом огляду 60 градусів, створюючи ефект глибини.

Характеристики пристрою включають 6.58-дюймовий IPS LCD дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Смартфон працює на чіпі Unisoc T760 з 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті. Він оснащений акумулятором ємністю 4500 мАч з підтримкою швидкого заряджання 33 Вт і працює на MyOS 13, заснованій на Android 13. У новинці є основна камера на 50 МП та фронтальна на 5 Мпікс.

ZTE Voyage 3D доступний для покупки в Китаї за $206 у кольорі Star Black.