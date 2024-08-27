Zoom Floor Selfie Stick управляется дистанционно и стоит $21

Xiaomi расширяет свой ассортимент аксессуаров, представив новый селфи-стик для смартфонов под названием Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick. Гаджет оснащен телескопическим стержнем длиной 1,6 метра, изготовленным из десятисегментного алюминиевого сплава. Одной из особенностей устройства является его возможность автоматически раскладываться при нажатии, что позволяет использовать его в качестве штатива. Для обеспечения устойчивости на разных поверхностях селфи-палка снабжена несколькими силиконовыми накладками.

Также в комплект входит дистанционный пульт управления, который подключается к смартфону через Bluetooth. Пульт позволяет выполнять различные функции, такие как быстрый запуск камеры, переключение между режимами фото и видео, а также дистанционное масштабирование с точностью до 0,1х. Пользователи могут легко переключаться между передней и задней камерами одним нажатием. Радиус действия пульта составляет до 10 метров, однако некоторые функции дистанционного управления доступны только на смартфонах Xiaomi.

Кроме того Xiaomi расширяет свой ассортимент устройств, представив первую электрическую шлифовальную ручку под брендом Mijia. Дремель предназначен для резьбы по дереву и полировки нефрита. Им также можно работать с пластиком. Он имеет компактный форм фактор и оснащен бесщеточным двигателем, способным развивать скорость до 22 000 об/мин. Ручка диаметром 2 см изготовлена из анодированного алюминиевого сплава и весит около 310 г.

Шлифовальная ручка оснащена литиевым аккумулятором емкостью 800 мАч, который обеспечивает до 60 минут непрерывной работы. Также она может работать от сети. Устройство имеет одну кнопку управления и она же отвечает за регулировку скорости. В комплекте поставляются 16 шлифовальных головок, которые хранятся в коробке.

Краудфандинг проекта начнется 31 июля по цене 169 юаней (около $23). Рекомендованная розничная цена составит 199 юаней (около $27).