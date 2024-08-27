Zoom Floor Selfie Stick управляється дистанційно і коштує $21

Xiaomi розширює свій асортимент аксесуарів, представивши новий селфі-стік для смартфонів під назвою Xiaomi Zoom Floor Selfie Stick. Гаджет оснащений телескопічним стрижнем довжиною 1,6 метра, виготовленим із десятисегментного алюмінієвого сплаву. Однією з особливостей пристрою є можливість автоматично розкладатися при натисканні, що дозволяє використовувати його як штатив. Для забезпечення стійкості на різних поверхнях селфі-палиця забезпечена кількома силіконовими накладками.

Також до комплекту входить дистанційний пульт керування, який підключається до смартфону через Bluetooth. Пульт дозволяє виконувати різні функції, такі як швидкий запуск камери, перемикання між режимами фото- та відео, а також дистанційне масштабування з точністю до 0,1х. Користувачі можуть легко перемикатися між передньою та задньою камерами одним натисканням. Радіус дії пульта становить до 10 метрів, проте деякі функції дистанційного керування доступні лише на смартфонах Xiaomi.

Крім того, Xiaomi розширює свій асортимент пристроїв, представивши першу електричну шліфувальну ручку під брендом Mijia. Дремель призначений для різьблення по дереву та полірування нефриту. Їм також можна працювати із пластиком. Він має компактний форм фактор і оснащений безщітковим двигуном, здатним розвивати швидкість до 22 000 об/хв. Ручка діаметром 2 см виготовлена ​​з анодованого алюмінієвого сплаву та важить близько 310 г.

Шліфувальна ручка оснащена літієвим акумулятором ємністю 800 мАг, що забезпечує до 60 хвилин безперервної роботи. Також вона може працювати від мережі. Пристрій має одну кнопку управління і вона відповідає за регулювання швидкості. У комплекті поставляються 16 шліфувальних головок, які зберігаються у коробці. Краудфандинг проекту розпочнеться 31 липня за ціною 169 юанів (близько $23). Рекомендована роздрібна ціна становитиме 199 юанів (близько $27).