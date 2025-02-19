За 2024 год украинцы сделали оплат онлайн на 33% больше, чем в 2023 году

Украинцы продолжают активно переходить на безналичные расчеты, что подтверждают показатели эквайринга Приватбанка за 2024 год. Общий объем платежей картами через его экосистему достиг 1,06 трлн грн, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Этот рост свидетельствует об укреплении доверия к цифровым платежам и развитии безналичной экономики.

Наибольшую долю безналичных транзакций составили платежи через стационарные POS-терминалы, которые принесли 973 млрд грн. Бизнес также усилил свою интеграцию с безналичными сервисами: количество активных торговых терминалов в сети Приватбанка увеличилось на 7,5% и достигло 288 000.

Особенно заметный рост показала услуга «Терминал», позволяющая предпринимателям принимать платежи через смартфон. Объем оплат через это приложение за год почти удвоился и достиг 9,6 млрд грн. Интернет-расчеты также продемонстрировали динамичный рост: объем платежей вырос на 33%, а через сервис LiqPay было оплачено товаров и услуг на сумму 77 млрд грн.

Цифровизация банковских услуг и упрощение приема платежей способствуют сокращению оборота наличных денег, ускоряя переход к безналичной экономике. Украинцы все активнее используют цифровые решения, а бизнес адаптируется к новым финансовым условиям. Приватбанк остается одним из ключевых драйверов этого процесса, предлагая удобные инструменты для электронных расчетов.