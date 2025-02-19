За 2024 год украинцы сделали оплат онлайн на 33% больше, чем в 2023 году19.02.25
Украинцы продолжают активно переходить на безналичные расчеты, что подтверждают показатели эквайринга Приватбанка за 2024 год. Общий объем платежей картами через его экосистему достиг 1,06 трлн грн, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Этот рост свидетельствует об укреплении доверия к цифровым платежам и развитии безналичной экономики.
Наибольшую долю безналичных транзакций составили платежи через стационарные POS-терминалы, которые принесли 973 млрд грн. Бизнес также усилил свою интеграцию с безналичными сервисами: количество активных торговых терминалов в сети Приватбанка увеличилось на 7,5% и достигло 288 000.
Особенно заметный рост показала услуга «Терминал», позволяющая предпринимателям принимать платежи через смартфон. Объем оплат через это приложение за год почти удвоился и достиг 9,6 млрд грн. Интернет-расчеты также продемонстрировали динамичный рост: объем платежей вырос на 33%, а через сервис LiqPay было оплачено товаров и услуг на сумму 77 млрд грн.
Цифровизация банковских услуг и упрощение приема платежей способствуют сокращению оборота наличных денег, ускоряя переход к безналичной экономике. Украинцы все активнее используют цифровые решения, а бизнес адаптируется к новым финансовым условиям. Приватбанк остается одним из ключевых драйверов этого процесса, предлагая удобные инструменты для электронных расчетов.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
За 2024 год украинцы сделали оплат онлайн на 33% больше, чем в 2023 году банк события в Украине
Общий объем платежей картами через экосистему Приватбанка достиг 1,06 трлн грн, что на 24% больше, чем в 2023 году.
Часы Lava Prowatch X оснащены AMOLED экраном и имеют автономность до 10 дней умные часы
В числе функций Lava Prowatch X мониторинг сна, измерение VO2 Max, отслеживание переменной частоты сердечного ритма и автоматическое измерение уровня кислорода
Samsung Galaxy S25 Ultra получил лучший экран по версии DXOMARK
Приложение “Воздушная тревога” теперь позволяет отключать предупреждения о повышенной опасности
Новый процессор MediaTek Dimensity 6400 поддерживает 5G, камеры 108 Мпикс и экраны 120 Гц
Sony продала 75 млн приставок PlayStation 5
Игра Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет в августе
Удаление аудио с помощью ИИ из новых Samsung Galaxy S25, может позже появится и в Galaxy S24
Смарт-часы для дайвинга Garmin Descent G2 оснащены AMOLED-дисплеем и имеют 27 часов автономности
Смарт-телевизоры Redmi Smart TV A Pro 2025 получили экраны 4K, 144 Гц и HyperOS 12.5
Приложение Apple TV появилось на Андроид