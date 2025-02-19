За 2024 рік українці зробили оплат онлайн на 33% більше, ніж у 2023 році

Українці продовжують активно переходити на безготівкові розрахунки, що підтверджують показники еквайрингу ПриватБанку за 2024 рік. Загальний обсяг платежів картками через його екосистему досяг 1,06 трлн. грн., що на 24% більше, ніж у попередньому році. Це зростання свідчить про зміцнення довіри до цифрових платежів та розвиток безготівкової економіки.

Найбільшу частку безготівкових транзакцій становили платежі через стаціонарні POS-термінали, які принесли 973 млрд. грн. Бізнес також посилив свою інтеграцію з безготівковими сервісами: кількість активних торгових терміналів у мережі Приватбанку збільшилась на 7,5% і досягла 288 тисяч.

Особливо помітне зростання показало послуга «Термінал», що дозволяє підприємцям приймати платежі через смартфон. Обсяг сплат через цей додаток за рік майже подвоївся і сягнув 9,6 млрд грн. Інтернет-розрахунки також продемонстрували динамічне зростання: обсяг платежів зріс на 33%, а через сервіс LiqPay було сплачено товарів та послуг на суму 77 млрд. грн.

Цифровізація банківських послуг та спрощення прийому платежів сприяють скороченню обороту готівки, прискорюючи перехід до безготівкової економіки. Українці дедалі активніше використовують цифрові рішення, а бізнес адаптується до нових фінансових умов. Приватбанк залишається одним із ключових драйверів цього процесу, пропонуючи зручні інструменти для електронних розрахунків.