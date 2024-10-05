Южная Корея выпустила дрон-камикадзе Papidrone-800 с корпусом из картона

На выставке KADEX 2024 корейский стартап Peach представил уникальный дрон Papidrone-800, созданный из картона. Дрон выполнен по схеме «летающее крыло» и демонстрирует зорошие характеристики для столь нестандартного материала. Он способен развивать максимальную скорость до 100 км/ч и летать на расстояние до 50 км или находиться в воздухе около 20 минут. Система связи Papidrone-800 охватывает до 20 км.

Хотя дрон изначально заявлен как многофункциональный, включая возможности для разведки, его конструкция и технические параметры могут сделать его особенно эффективным в качестве дрона-камикадзе. С весом в 1 кг, он может нести боевую нагрузку до 0,5 кг, что соответствует весу, например, ручной гранаты. Дрон выдерживает ветер до 10 м/с, что соответствует стандартам для гражданских беспилотных аппаратов, и имеет защиту от влаги уровня IPX3, что позволяет ему работать даже в условиях дождя.

Конструкция дрона частично усилена карбоновыми элементами, отсек для аппаратуры выполнен из пенопласта, а некоторые металлические детали обеспечивают надежность управления. Несмотря на простоту материалов и минимальное количество электроники, Papidrone-800 представляет собой перспективное и экономичное решение для военных задач, таких как разведка и удары по целям.