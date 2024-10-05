Южная Корея выпустила дрон-камикадзе Papidrone-800 с корпусом из картона05.10.24
На выставке KADEX 2024 корейский стартап Peach представил уникальный дрон Papidrone-800, созданный из картона. Дрон выполнен по схеме «летающее крыло» и демонстрирует зорошие характеристики для столь нестандартного материала. Он способен развивать максимальную скорость до 100 км/ч и летать на расстояние до 50 км или находиться в воздухе около 20 минут. Система связи Papidrone-800 охватывает до 20 км.
Хотя дрон изначально заявлен как многофункциональный, включая возможности для разведки, его конструкция и технические параметры могут сделать его особенно эффективным в качестве дрона-камикадзе. С весом в 1 кг, он может нести боевую нагрузку до 0,5 кг, что соответствует весу, например, ручной гранаты. Дрон выдерживает ветер до 10 м/с, что соответствует стандартам для гражданских беспилотных аппаратов, и имеет защиту от влаги уровня IPX3, что позволяет ему работать даже в условиях дождя.
Конструкция дрона частично усилена карбоновыми элементами, отсек для аппаратуры выполнен из пенопласта, а некоторые металлические детали обеспечивают надежность управления. Несмотря на простоту материалов и минимальное количество электроники, Papidrone-800 представляет собой перспективное и экономичное решение для военных задач, таких как разведка и удары по целям.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 15 с процессором Qualcomm: перспективный?
Шасси ноутбуков ASUS Vivobook получилось настолько удачным что с ним можно встретить модели самого разного уровня. Неудивительно что Вивобук стал и платформой для обкатки процессоров от производителя мобильных чипов – компании Qualcomm
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Южная Корея выпустила дрон-камикадзе Papidrone-800 с корпусом из картонавойна дрон события в мире
Конструкция дрона Papidrone-800 частично усилена карбоновыми элементами, отсек для аппаратуры выполнен из пенопласта, а некоторые металлические детали обеспечивают надежность управления
Робот-пылесос Xiaomi X20 Max сам меняет воду в контейнере и срезает волосы с щеткиXiaomi умный дом
Робот-пылесос Xiaomi X20 Max автоматически собирает пыль на базовой станции, а резервуары для чистой и грязной воды пополняются и опустошаются без участия пользователя.