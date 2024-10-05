Південна Корея випустила дрон-камікадзе Papidrone-800 із корпусом з картону

На виставці KADEX 2024 корейський стартап Peach представив унікальний дрон Papidrone-800, створений із картону. Дрон виконаний за схемою “крило, що літає” і демонструє чудові характеристики для такого нестандартного матеріалу. Він здатний розвивати максимальну швидкість до 100 км/год та літати на відстань до 50 км або перебувати у повітрі близько 20 хвилин. Система зв’язку Papidrone-800 охоплює 20 км.

Хоча дрон спочатку заявлений як багатофункціональний, включаючи можливості для розвідки, його конструкція та технічні параметри можуть зробити його особливо ефективним як дрона-камікадзе. З вагою в 1 кг він може нести бойове навантаження до 0,5 кг, що відповідає вазі, наприклад, ручної гранати. Дрон витримує вітер до 10 м/с, що відповідає стандартам для цивільних безпілотних апаратів та має захист від вологи рівня IPX3, що дозволяє йому працювати навіть в умовах дощу.

Конструкція дрону частково посилена карбоновими елементами, відсік для апаратури виконаний із пінопласту, а деякі металеві деталі забезпечують надійність керування. Незважаючи на простоту матеріалів та мінімальну кількість електроніки, Papidrone-800 є перспективним та економічним рішенням для військових завдань, таких як розвідка та удари по цілях.