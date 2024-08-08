Ютуб всё? Правительство россии заблокировало популярнейший сервис видеохостинга

YouTube не работает в РФ. Сегодня российские пользователи YouTube начали массово сообщать о недоступности видеохостинга. Мониторинговые сервисы фиксируют резкий рост жалоб на невозможность доступа к сайту. При попытке зайти на YouTube, пользователи сталкиваются с сообщением об отсутствии соединения.

На такие проблемы жалуются жители различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфу, Саратов, Самару, Краснодар и оккупированный Крым. Многие сообщают, что YouTube не открывается при использовании домашнего интернета, однако остается доступным при подключении через мобильные сети, хотя и с перебоями. Ну и конечно же россиянам всегда доступны сервисы для обхождения блокировок… а, хотя VPN тоже объявлен вне закона на эрефии.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что российские власти приняли решение замедлить доступ к YouTube, понизив скорость до 128 кБит/с, что делает использование платформы практически невозможным. Однако, судя по сегодняшним событиям, youtube заблокировали полностью. «Почему не открывается Youtube» — будет самым трендовым запросом сегодня.

Эта ситуация может повлиять на количество просмотров и комментариев на русскоязычных ютуб-каналах, особенно на украинских, которые имели значительную аудиторию из России.