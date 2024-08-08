Ютуб все? Уряд росії заблокував найпопулярніший сервіс відеохостингу08.08.24
YouTube не працює у РФ. Сьогодні російські користувачі YouTube почали масово повідомляти про відсутність відеохостингу. Моніторингові послуги фіксують різке зростання скарг на неможливість доступу до сайту. При спробі зайти на YouTube користувачі стикаються з повідомленням про відсутність з’єднання.
На такі проблеми скаржаться мешканці різних регіонів росії, включаючи Москву, Санкт-Петербург, Нижній Новгород, Єкатеринбург, Уфу, Саратов, Самару, Краснодар та окупований Крим. Багато хто повідомляє, що YouTube не відкривається при використанні домашнього інтернету, проте залишається доступним при підключенні через мобільні мережі, хоч і з перебоями. Ну і, звичайно ж, росіянам завжди доступні сервіси для обходження блокувань… а, хоча VPN теж оголошений поза законом на ерефії.
Раніше в ЗМІ з’являлася інформація про те, що російська влада прийняла рішення уповільнити доступ до YouTube, знизивши швидкість до 128 кбіт/с, що робить використання платформи практично неможливим. Однак, судячи з сьогоднішніх подій, youtube заблокували повністю. “Чому не відкривається Youtube” – буде найтрендовішим запитом сьогодні.
Ця ситуація може вплинути на кількість переглядів та коментарів на російськомовних ютуб-каналах, особливо на українських, які мали значну аудиторію з росії.
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Ютуб все? Уряд росії заблокував найпопулярніший сервіс відеохостингуYouTube блокування інтернет
“Чому не відкривається Youtube” – буде найтрендовішим запитом сьогодні.Звичайно ж росіянам завжди доступні сервіси для обходження блокувань… а хоча VPN теж оголошений поза законом на ерефії.
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