YouTube запретит просмотр видео с оружием несовершеннолетним с 18 июня12.06.24
YouTube обновляет свою политику в отношении видео с оружием, введя возрастные ограничения и запреты на определённый контент. С 18 июня видео с изображением самодельного и автоматического огнестрельного оружия будут запрещены для зрителей младше 18 лет.
Видео, обучающие снятию предохранительных устройств с оружия, будут полностью запрещены независимо от возраста.
Эти изменения не затрагивают контент, связанный с видеоиграми, фильмами или другим художественным содержанием. Однако платформа может делать исключения для контента, представляющего общественный интерес, такого как военные или полицейские записи, новости или видео о войне.
Эти меры введены через год после того, как Tech Transparency Project (TTP), некоммерческая наблюдательная группа, обвинила YouTube в том, что платформа рекомендовала контент, связанный с оружием, для нескольких учетных записей, созданных от имени детей.
Аккаунты, которые изначально смотрели видео о компьютерных играх со стрельбой, вскоре начали получать рекомендации на видео с оружием и стрельбой. Среди рекомендованного контента были видео с девочкой, стреляющей из пистолета, и учебные пособия по превращению пистолетов в полностью автоматическое оружие, некоторые из которых монетизировались с помощью рекламы.
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YouTube запретит просмотр видео с оружием несовершеннолетним с 18 июняYouTube блокировка видео война
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