YouTube заборонить перегляд відео зі зброєю неповнолітньою з 18 червня

YouTube оновлює свою політику щодо відео зі зброєю, ввівши вікові обмеження та заборони на певний контент. З 18 червня відео із зображенням саморобної та автоматичної вогнепальної зброї будуть заборонені для глядачів віком до 18 років.

Відео, які навчатимуть зняття запобіжних пристроїв зі зброї, будуть повністю заборонені незалежно від віку.

Ці зміни не стосуються контенту, пов’язаного з відеоіграми, фільмами або іншим художнім змістом. Однак платформа може робити винятки для контенту, що становить суспільний інтерес, такого як військові або поліцейські записи, новини або відео про війну.

Ці заходи введені через рік після того, як Tech Transparency Project (TTP), некомерційна наглядова група, звинуватила YouTube в тому, що платформа рекомендувала контент, пов’язаний зі зброєю, для кількох облікових записів, створених від імені дітей.

Акаунти, які спочатку дивилися відео про комп’ютерні ігри зі стріляниною, незабаром почали отримувати рекомендації на відео зі зброєю та стріляниною. Серед рекомендованого контенту були відео з дівчинкою, яка стріляла з пістолета, та навчальні посібники з перетворення пістолетів на повністю автоматичну зброю, деякі з яких монетизувалися за допомогою реклами.