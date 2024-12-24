YouTube начнет борьбу с кликбейтом заголовков

Компания YouTube объявила об усилении борьбы с ложными кликбейтными названиями и обложками видео, что особенно коснется новостного контента. Первые изменения будут внедрены в Индии, где платформа намерена удалять такие видео без наложения страйков на каналы. Однако YouTube не уточнила, каким образом будет определяться несоответствие между заголовком и содержанием видео, а также как классифицируются новости и текущие события, будь то политические или спортивные.

Ранее YouTube представила обучающие курсы для создателей контента, нарушивших правила. После прохождения курса и соблюдения правил в течение 90 дней предупреждения с канала снимаются.

YouTube также внедрил функцию автоматической озвучки видео на основе искусственного интеллекта, что позволяет создавать звуковые дорожки на нескольких языках. Эта технология, основанная на Google Gemini, имитирует естественную человеческую речь.

На старте поддерживаются английский, французский, немецкий, хинди, индонезийский, итальянский, японский, португальский и испанский языки. После загрузки видео платформа автоматически определяет оригинальный язык и предлагает озвучку на доступных языках, делая контент доступным для зрителей по всему миру.

Функция особенно полезна для образовательных каналов, таких как кулинарные и рукодельные. В будущем YouTube планирует расширить поддержку новых языков и добавить возможности, которые позволят передавать эмоции и тон оригинального диктора. Хотя технология находится на ранней стадии, компания активно работает над её совершенствованием.