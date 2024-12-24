YouTube почне боротьбу з клікбейтом заголовків

Компанія YouTube оголосила про посилення боротьби з помилковими клікбейтними назвами та обкладинками відео, що особливо торкнеться контенту новин. Перші зміни буде впроваджено в Індії, де платформа має намір видаляти такі відео без накладання страйків на канали. Однак YouTube не уточнила, яким чином буде визначатися невідповідність між заголовком та змістом відео, а також як класифікуються новини та поточні події, чи то політичні, чи спортивні.

Раніше YouTube представила навчальні курси для творців контенту, які порушили правила. Після проходження курсу та дотримання правил протягом 90 днів попередження з каналу знімаються.

YouTube також впровадив функцію автоматичного озвучування відео на основі штучного інтелекту, що дозволяє створювати звукові доріжки кількома мовами. Ця технологія, яка базується на Google Gemini, імітує природну людську мову.

На старті підтримуються англійська, французька, німецька, хінді, індонезійська, італійська, японська, португальська та іспанська мови. Після завантаження відео платформа автоматично визначає оригінальну мову та пропонує озвучку доступними мовами, роблячи контент доступним для глядачів по всьому світу.

Функція особливо корисна для освітніх каналів, таких як кулінарні та рукоробні. В майбутньому YouTube планує розширити підтримку нових мов та додати можливості, які дозволять передавати емоції та тон оригінального диктора. Хоча технологія знаходиться на ранній стадії, компанія активно працює над її вдосконаленням.