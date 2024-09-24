YouTube будет раздавать условную валюту авторам новых каналов

YouTube готовит новую функцию под названием «Hype», которая поможет меньшим каналам продвигать свой контент и выделиться на фоне более крупных конкурентов. Эта функция предназначена для поддержки блогеров и стримеров с количеством подписчиков менее 500 тысяч.

С помощью «Hype» подписчики смогут продвигать понравившиеся видео, используя специальную систему: каждую неделю они получают три «Hype», которые могут применить для повышения видимости видео в рейтинге. Это позволит контентмейкерам привлекать больше зрителей и увеличивать популярность своих роликов.

Пользователи смогут покупать дополнительные «Hype», и эти средства будут направлены на поддержку блогеров и улучшение монетизации их контента. В рамках тестирования функции было раскручено 50 000 каналов с использованием более 5 миллионов «Hype».

Официальная дата запуска функции пока не названа, но, судя по всему, она не за горами.