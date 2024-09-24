23.09.24

Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?

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Sony WF-1000XM5

Нове покоління флагманських внутрішньоканальних навушників Sony оснастили новими драйверами, залишивши ту саму автономність та численні плюшки алгоритмів. Подивимося, чи все так райдужно у моделі Sony WF-1000XM5