YouTube роздаватиме умовну валюту авторам нових каналів

YouTube готує нову функцію під назвою Hype, яка допоможе меншим каналам просувати свій контент і виділитися на тлі більших конкурентів. Ця функція призначена для підтримки блогерів та стримерів із кількістю передплатників менше 500 тисяч.

За допомогою “Hype” передплатники зможуть просувати відео, що сподобалися, використовуючи спеціальну систему: щотижня вони отримують три “Hype”, які можуть застосувати для підвищення видимості відео в рейтингу. Це дозволить контентмейкерам залучати більше глядачів та збільшувати популярність своїх роликів.

Користувачі зможуть купувати додаткові “Hype”, і ці кошти будуть спрямовані на підтримку блогерів та покращення монетизації їхнього контенту. В рамках тестування функції було розкручено 50 000 каналів з використанням понад 5 мільйонів Hype.

Офіційну дату запуску функції поки що не названо, але, судячи з усього, вона не за горами.