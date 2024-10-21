YouTube будет отмечать видео без редактирования

YouTube вводит новую метку, свидетельствующую об аутентичности видео и его звуковой дорожке. Цель нововведения — повысить прозрачность контента и помочь пользователям определить, являются ли материалы подлинными, или, возможно, были созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта.

Отметка появляется на видео, прошедшем проверку по стандарту C2PA, что указывает на то, что оригинальные аудио- и видеокадры не были изменены после съемки. Эта функция будет работать только с устройствами и инструментами, поддерживающими метаданные C2PA 2.1 или более поздней версии.

Для проверки подлинности загруженных видео YouTube сотрудничает с сервисом Truepic, специализирующимся на аутентификации цифрового контента. В то же время авторы могут редактировать свои видео, но только с помощью инструментов, поддерживающих стандарт C2PA, чтобы сохранить отметку подлинности.

Google заявляет, что это новшество направлено на борьбу с дезинформацией и обеспечение пользователей надежной информацией.