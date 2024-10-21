YouTube будет отмечать видео без редактирования21.10.24
YouTube вводит новую метку, свидетельствующую об аутентичности видео и его звуковой дорожке. Цель нововведения — повысить прозрачность контента и помочь пользователям определить, являются ли материалы подлинными, или, возможно, были созданы или изменены с помощью искусственного интеллекта.
Отметка появляется на видео, прошедшем проверку по стандарту C2PA, что указывает на то, что оригинальные аудио- и видеокадры не были изменены после съемки. Эта функция будет работать только с устройствами и инструментами, поддерживающими метаданные C2PA 2.1 или более поздней версии.
Для проверки подлинности загруженных видео YouTube сотрудничает с сервисом Truepic, специализирующимся на аутентификации цифрового контента. В то же время авторы могут редактировать свои видео, но только с помощью инструментов, поддерживающих стандарт C2PA, чтобы сохранить отметку подлинности.
Google заявляет, что это новшество направлено на борьбу с дезинформацией и обеспечение пользователей надежной информацией.
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