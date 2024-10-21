YouTube позначатиме відео які не редагувались21.10.24
YouTube вводить нову мітку, що свідчить про автентичність відео та його звукову доріжку. Мета нововведення – підвищити прозорість контенту та допомогти користувачам визначити, чи є матеріали справжніми, чи, можливо, були створені чи змінені за допомогою штучного інтелекту.
Відмітка з’являється на відео, яке пройшло перевірку за стандартом C2PA, що вказує на те, що оригінальні аудіо- та відеокадри не були змінені після зйомки. Ця функція працюватиме лише з пристроями та інструментами, які підтримують метадані C2PA 2.1 або пізнішої версії.
Для автентифікації завантажених відео YouTube співпрацює з сервісом Truepic, що спеціалізується на автентифікації цифрового контенту. У той же час автори можуть редагувати свої відео, але тільки за допомогою інструментів, які підтримують стандарт C2PA, щоб зберегти автентифікацію.
Google заявляє, що це нововведення спрямоване на боротьбу з дезінформацією та забезпечення користувачів надійною інформацією.
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