Xiaomi выпустила телевизор Redmi TV X 2026 для геймеров — матрица 85” Mini LED с частотой 288 Гц

Xiaomi официально представила телевизор Redmi TV X 2026, который стал самым большим и технологически продвинутым устройством в серии. Новинка получила 85-дюймовый экран с Mini LED-подсветкой и рассчитана как на любителей кино, так и на геймеров. Первым рынком для модели стал Китай, но в компании уже намекают, что в начале следующего года телевизор выйдет и за пределами страны.

Основное обновление коснулось дисплея. Redmi TV X 2026 оснащён Mini LED-панелью с 640 зонами локального затемнения и пиковой яркостью до 1200 нит. Такая технология позволяет приблизиться к качеству изображения OLED с глубоким чёрным и максимально насыщенными цветами. Для более естественной картинки встроен датчик освещённости, который автоматически корректирует яркость и цветовую температуру, а для просмотра фильмов предусмотрен режим Filmmaker Mode, отключающий алгоритмы постобработки.

Телевизор явно нацелен и на игровую аудиторию. Он поддерживает стандартную частоту обновления 4K 144 Гц, а также специальный режим с разгоном до 288 Гц при снижении разрешения до 2560×1440. Добавлены технологии VRR, AMD FreeSync Premium с задержкой всего 4 мс и Dolby Vision Gaming, благодаря чему картинка в играх становится максимально плавной.

За обработку изображения отвечает процессор MediaTek MT9655 с графикой Mali-G52 MC1, которому помогают 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища. Телевизор работает на новой оболочке HyperOS 3, а звук обеспечивают два динамика мощностью по 15 Вт с поддержкой Dolby Atmos.

Модель получила широкий набор интерфейсов: три HDMI, из которых два соответствуют стандарту 2.1 и поддерживают eARC, два USB (один версии 3.0), Ethernet, оптический S/PDIF, а также традиционные ТВ-входы. Для беспроводных подключений доступны Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, AirPlay и Miracast. Устройство можно интегрировать в экосистему Mi Home.

В Китае Redmi TV X 2026 продаётся по цене 4800 юаней (около 675 долларов США). Телевизор доступен только в 85-дюймовой версии. Когда именно он появится на международных рынках и под каким брендом, пока не сообщается.